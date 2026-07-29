Kivi enne ajaloolist golfiturniiri Jõelähtmel: see avab palju uksi

Eesti golfari Ralf Johan Kivi sõnul on nädala lõpus Jõelähtmel toimuv tugeva HotelPlanner Touri võistlussarja etapp Infortar Estonian Challenge heaks võimaluseks koduradadel silma paista. Tegemist on tugevaima golfivõistlusega, mis kunagi Eestis peetud.

Kivil, nagu ka teistel Eesti golfikoondislastel, on selja taga tegus suvi: juuni lõpus osales ta Soomes individuaalsetel Euroopa meistrivõistlustel, juuli alguses toimus Jõelähtmel meeskondlik EM, kus Eesti jõudis finaali ning kümme päeva tagasi lõppesid Valgerannas Eesti löögimängu meistrivõistlused.

"Vorm on hea, viimased kaks nädalat on päris palju golfi mängitud. Olen rahul, homme algab võistlus ja teen oma parima!" kinnitas Kivi kolmapäeval ERR-iga rääkides. "Põhiasi on see, et putt jookseks hästi. See on põhikoht, kus tuleb vahe sisse tipp-profil ja sellel mängijal, kellel ei lähe nii hästi, kui ta tahaks. Puttamine on baas sellele, et oleks hea võistlus," lisas ta.

21-aastane Kivi rääkis sarnaselt teistele koondislastele, et Jõelähtmele toodud tippturniir on Eesti golfile suureks võimaluseks. "See avab palju uksi ja teeb profiteekonna alguse palju lihtsamaks. See on väga suureks abiks. Tuleb teha esimesed kaks head võistlusringi, et pääseda nädalavahetusele ja seal vaatab jooksvalt. Kindlasti tahaks kodupubliku ees teha hea võistluse," ütles ta.

HotelPlanner Tour, varasema nimega Challenge Tour, on tasemelt Euroopa teine golfiliiga (või -sari), mille parimad kindlustavad endale koha DP World Touril, kust omakorda õnnestumise korral võib juba pääseda PGA Tourile miljoneid jahtima

Läbi aegade on sellest sarjast tuule tiibadesse saanud näiteks rootslased Henrik Stenson ja Alex Noren, britid Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick, Justin Rose, Robert MacIntyre ja tänavune majori-võitja Aaron Rai, USA staar Brooks Koepka, juulis The Openi võitnud Ryan Fox ja teinegi uus-meremaalasest majori-võitja Michael Campbell, vennad Höjgaardid Taanist, endine maailma esinumber Martin Kaymer Saksamaalt, aga ka kaks nädalat tagasi oma esimese PGA Touri etapi võitnud itaallane Stefano Mazzoli.

Sarjas mängitakse hooaja vältel 29 võistlust 19 riigis. Eestlased on viimastel aastatel HPT sarja võistlustel küll osalenud, ent cut'i läbitud ehk tabelipunkte saadud veel pole. Sel kevadel Kataloonias jäi Mattias Varjunil cut'ist üks löök puudu, sama saatus tabas Carl Hellatit Taanis toimunud etapil. Koduradadel on seega hea võimalus taaskord ajalugu teha.