Eesti golfaritel ei õnnestunud tippturniiri viimasel päeval kohti parandada

Viimase võistluspäeva eel üheksa löögiga alla raja par'i 16. kohta hoidnud Varjunile läks Jõelähtmel pühapäeval kirja 74 lööki ehk kaks lööki üle par'i, mis kukutas ta lõpuks -7-ga (67; 69; 71; 74) jagama 31. kohta. Varjun alustas päeva esimese augu birdie'ga, järgmise seitsme rajaga tuli siis aga kolm bogey't. Kõik ülejäänud augud mängis Varjun par'i.

Pühapäeva eel 27. kohta jaganud Kevin Christopher Jegers sai viiendal rajal kirja birdie, aga sellele järgnesid double bogey ning kaks bogey't ning lõpuks sai Jegers kirja +5. Nelja päeva kokkuvõttes sooritas Jegers kaks lööki alla par'i (69; 69; 71; 77) ning jäi jagama 57. kohta.

Kolmanda eestlasena cut'i läbinud Ralf Johan Kivi lõpetas otsustava võistluspäeva par'iga ning sai samuti kirja -2 (69; 72; 73; 72) ehk jäi koos Jegersiga jagama 57. kohta.

Infortar Estonian Challenge'i võitis šotlane Rory Franssen, kes sai viimasel päeval kirja -5 ning nelja päeva kokkuvõttes -19 (69; 67; 66; 67). Kolme löögiga edestas ta inglast Andrew Wilsonit (-16; 67; 66; 68; 71) ning nelja löögiga sakslast Michael Hirmerit ja teist inglast David Horseyd.

Enne viimast võistluspäeva:

Infortar Estonian Challenge on esimene Eestis peetav Euroopa tugevuselt teise profituuri HotelPlanner Touri etapp ning juba on sündinud Eesti golfi jaoks ajalooline saavutus. Markus Varjunist ja Kevin Christopher Jegersist said esimesed Eesti golfarid, kes on jõudnud HotelPlanner Touri etapil nädalavahetuse ringidesse.

Enne viimast võistluspäeva hoiab Varjun tulemusega üheksa lööki alla par'i (-9) 16. kohta. Laupäeval mängis eestlane ühe löögi alla par'i ning ütles, et kodupubliku ees võistlemine pakkus talle suurt naudingut.

"See oli üks nauditavamaid ringe üldse. Esimese kahe päeva pinge oli maas, aga rihma lõdvaks lasta ei saa. Kõik on mängumehed ja peab hästi mängima," sõnas Varjun.

Jegers alustab finaalpäeva jagatud 27. kohalt tulemusega seitse lööki alla par'i (-7). Liidrina läheb viimasele ringile vastu inglane Andrew Wilson (-15), talle järgnevad šotlane Rory Franssen (-14) ning neli golfarit tulemusega -12.

HotelPlanner Touri hooaja 20 paremat teenivad pääsme Euroopa kõrgeimale profituurile DP World Tourile.