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Soome HotelPlanner Touril on võistlustules neli eestlast

Golf
Mattias Varjun.
Mattias Varjun. Autor/allikas: Joosep Martinson
Golf

HotelPlanner Tour jätkub neljapäeval Soomes Vierumäki Finnish Challenge'iga, kus asuvad võistlustulle neli eestlast – Carl Hellat, Ralf Johan Kivi, Mattias Varjun ja Kevin Christopher Jegers.

Vierumäki Finnish Challenge toimub kümnendat korda. Varem mängiti Soome suurimat golfivõistlust Turus. 

Mullune võitja, šotlane David Law, seekord ei osale, sest mängib DP World Touri osavõistlusel Nexo Championshipil Šotimaal. Sinna sai sponsorite kutse ka Richard Teder.

Lisaks neile löövad just Šotimaa võistlusel kaasa HPT sarja liidrid Pablo Ereno ja MJ Daffue, aga ka Eestis võitnud Rory Franssen.

Vierumäkil on varasematest Finnish Challenge'i võitjatest kohal Christopher Blomstrand (2024), Dominic Foos (2015) ja just neil radadel 59 päevaga ajalugu teinud Lauri Ruuska (2023).

Toimetaja: Lisette Holst

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