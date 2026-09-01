Eesti golfimängija lõpetas Rootsi turniiri par'iga

Eestlane läbis neli päeva 280 löögiga ehk kogus lõpuks täpselt par'i, mis andis 31. koha jagamise. See tõi talle ka 15,2 edetabelipunkti ja 2280 eurot auhinnaraha. HotelPlanner Touri tabelis tõusis ta nüüd 143. kohale, vahendab Golf.ee.

"Nõudlik rada ja pigem keerulised tingimused terve nädala vältel. Võib väga rahule jääda, kuidas ma nendega toime tulin," kommenteeris Varjun. "Cut'i läbimine taaskord suurepärane tulemus. Mängu juures oli nii väga häid hetki, kui ka vähem õnnestunuid kohti, aga kokkuvõttes panin oma mängu arvestades väga korraliku võistluse kokku."

Rootsis mängitud Dormy Openil osales veel neli eestlast - Carl Hellat, Kevin Christopher Jegers, Markus Varjun, Ralf Johan Kivi -, aga keegi neist cut'i ei läbinud ehk pühapäevani ei jõudnud.

Koduse turniiri võitnud 34-aastane Christofer Blomstrand (11 lööki alla par'i) kerkis ühtlasi sarja üldliidriks.

Võistlussari jätkub eeloleval nädalavahetusel Poolas. Stardis on kuus Eesti golfimängijat.