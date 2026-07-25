Tour de France'i finaaletappi lühendati pea 50 km võrra

Tour de France'i 21. etapp, kus ratturid jõuavad Pariisi ja teevad linnas ringe, finišeerides Champs Elysees'l, lühendati 133 km pealt 89 km pikkuseks, vahendab Reuters.

"Kuna Prantsusmaad räsivad praegu mitmed metsatulekahjud, eriti Gironde'i piirkonnas, on päästeteenistus täielikult mobiliseeritud, samal ajal tegelevad julgeolekujõud ohustatud piirkondades elanikkonna kaitsmisega," selgitasid velotuuri korraldajad ja Pariisi politsei ühises pressiteates. "Seetõttu otsustas siseminister osa turvajõududest, kes olid esialgu määratud Tour de France'i viimasele etapile korda tagama, ümber paigutada, et tugevdada korrakaitse metsatulekahjudest mõjutatud piirkondades."

Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) on kolmanda järjestikuse Touri üldvõidu sisuliselt juba kindlustanud, enne finaaletappi on tema edu Remco Evenepoeli (Red Bull – BORA – hansgrohe) ees 6.26.