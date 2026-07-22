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Philipsen sai tänavusel Touril esimese võidu

Jalgrattasport
Jasper Philipsen
Jasper Philipsen Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Prantsusmaa velotuuri 17. etapi (Chambery - Voiron; 174,7 km) võitis belglane Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech), kelle jaoks oli see tänavuse Tour de France'i esimene etapivõit. Kollases liidrisärgis jätkab ikka Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG).

40 kilomeetrit enne finišijoont oli peagrupist eraldunud kuus ratturit, kes kasvatasid edu enam kui minutiliseks. 15 kilomeetrit hiljem otsustas Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) rünnata ning belglane jättis teised jooksikud poole minuti ja peagrupi minuti kaugusele.

Paraku sai 34-aastasel Stuyvenil jaks otsa ning viis kilomeetrit enne finišit oli vahe vaid 18 sekundit. Kolme kilomeetri peal püüti ta lõpuks kinni ning lõpuks jäi peale Alpecini meeskonna mees Philipsen, kelle ajaks fikseeriti Voironi linnas 3:41.13. Sama ajaga lõpetas kokku 26 ratturit, võitja järel ületasid joone Mauro Schmid (Team Yaco AlUla) ning Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team).

"Valmistusin selleks Touriks väga hästi, olin elu parimas vormis, aga esimesed 12 etappi olid kohutavad. Ma ei suutnud leida seda tunnet, mida tahtsin," ütles Philipsen pärast oma karjääri 11. etapivõitu. "See võit on tiimi võit, nad usuvad minusse jätkuvalt. Olen olnud väga pettunud ja vihane, et ei ole suutnud etapivõitu ära võtta, et polnud seda veel tunda saanud. Tiim pidi sellega toime tulema ja mitte ainult teised ratturid, terve personal."

"See võit läks mulle ilmselt paar eluaastat maksma. Võitlesin gruppide vahel ja tundsin, et olin etapi juba kaotanud. Aga tiim uskus minusse ja üritasime plaani kokku panna. Lõpus olime ülimalt tugevad, tiimikaaslased tõid mu üle joone," lisas Philipsen.

Kollases liidrisärgis jätkab Tadej Pogacar, kelle edu Remco Evenepoeli (Red Bull - BORA - hansgrohe) ees on neli minutit ja 32 sekundit. Kolmandal kohal jätkab Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG), kes kaotab Evenepoelile kahe minuti ja 19 sekundiga.

Tour de France jätkub neljapäeval 185,2-kilomeetrise etapiga, mis viib velotuuri Voironist Orcieres-Merlette'i suusakeskusesse. Teekonnal tuleb ületada muuhulgas üks esimese kategooria tõus ning suusakeskus ise asub 7,1 kilomeetri pikkuse ja 6,7-protsendilise kaldega esimese kategooria lõputõusu tipus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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