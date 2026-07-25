Kuss kukkus kahel korral, Carapaz võttis etapivõidu

Prantsusmaa velotuuri 20. ehk eelviimasel etapil Le Bourg d'Oisans'ist Alpe d'Huezi (170,9 km) liikus ameeriklane Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) võidu suunas, kuid kukkus kaks korda ja pidi lõpuks kolmanda kohaga leppima. Etapivõidu võttis Ecuadori rattur Richard Carapaz (EF Education – EasyPost).

Viimase tõusu järel oli Kussi edu Carapazi ees ligi 20 sekundit. Seejärel tabas teda üks õnnetus teise järel – esmalt sõitis ta pimedast tunnelist väljudes vastu kõrget äärekivi ja kukkus, aga sai kiiresti sadulasse tagasi. Vaid kaks kilomeetrit hiljem, 7,1 km enne finišit, kaotas Kuss tehnilisel laskumisel ratta üle kontrolli ja sõitis vastu teepiiret, hullemast päästis ta turvavõrk.

Teisel korral läks Kussil natuke kauem aega, et uuesti liikuma saada ja seda olukorda kasutas ära Carapaz, kes möödus ameeriklasest ja asus vahet kasvatama.

Karjääri kolmanda Tour de France'i etapivõidu vütnud Carapaz finišeeris lõpuks ajaga napilt alla viie tunni. Teise koha sai finiši eel Kussist möödunud belglane Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), kaotades võitjale 26 sekundiga ning temast viis sekundit hiljem finišeeris Kuss.

Neljanda koha sai sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), kes tuli üle finišijoone koos tiimikaaslase Isaac del Toroga, mõlema kaotuseks märgiti 1.05.

Sellega kindlustas Pogacar sisuliselt ka Touri üldvõidu, viimase etapi eel on tema edu Evenepoeli ees 6.26 ja Del Toro ees 9.42.