X!

Kuss kukkus kahel korral, Carapaz võttis etapivõidu

Jalgrattasport
Richard Carapaz
Richard Carapaz Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgrattasport

Prantsusmaa velotuuri 20. ehk eelviimasel etapil Le Bourg d'Oisans'ist Alpe d'Huezi (170,9 km) liikus ameeriklane Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) võidu suunas, kuid kukkus kaks korda ja pidi lõpuks kolmanda kohaga leppima. Etapivõidu võttis Ecuadori rattur Richard Carapaz (EF Education – EasyPost).

Viimase tõusu järel oli Kussi edu Carapazi ees ligi 20 sekundit. Seejärel tabas teda üks õnnetus teise järel – esmalt sõitis ta pimedast tunnelist väljudes vastu kõrget äärekivi ja kukkus, aga sai kiiresti sadulasse tagasi. Vaid kaks kilomeetrit hiljem, 7,1 km enne finišit, kaotas Kuss tehnilisel laskumisel ratta üle kontrolli ja sõitis vastu teepiiret, hullemast päästis ta turvavõrk.

Teisel korral läks Kussil natuke kauem aega, et uuesti liikuma saada ja seda olukorda kasutas ära Carapaz, kes möödus ameeriklasest ja asus vahet kasvatama.

Karjääri kolmanda Tour de France'i etapivõidu vütnud Carapaz finišeeris lõpuks ajaga napilt alla viie tunni. Teise koha sai finiši eel Kussist möödunud belglane Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), kaotades võitjale 26 sekundiga ning temast viis sekundit hiljem finišeeris Kuss.

Neljanda koha sai sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), kes tuli üle finišijoone koos tiimikaaslase Isaac del Toroga, mõlema kaotuseks märgiti 1.05.

Sellega kindlustas Pogacar sisuliselt ka Touri üldvõidu, viimase etapi eel on tema edu Evenepoeli ees 6.26 ja Del Toro ees 9.42.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

jalgrattauudised

18:18

Tour de France'i finaaletappi lühendati pea 50 km võrra

18:06

Kuss kukkus kahel korral, Carapaz võttis etapivõidu

17:42

Elva rattamaratoni võitsid Mäeuibo ja Leinonen

11:31

Ebras alustas kõrgetasemelist Poola velotuuri

24.07

Pogacar Alpe d'Huezi tipus: atmosfäär oli hullumeelne

24.07

Ülivõimas Pogacar võttis kuulsal tõusul etapivõidu ja Pantani rekordi

24.07

Ärmi tiimikaaslased tegid Poolas eestlase jaoks head tööd

23.07

Tour de France'il püütakse öiste testidega mikrodoosijaid tabada

23.07

Carapaz teenis Tour de France'il võimsa soolovõidu

23.07

Oks pälvis MM-i Challenge klassi võistlusel viienda koha

23.07

Tour de France'i dopingujuhid eitavad süüdistusi Seixasi eelistamises

22.07

Aktiivsust üles näidanud Lohk oli lähedal esikolmikukohale

22.07

Philipsen sai tänavusel Touril esimese võidu

22.07

Ärm alustas Poolas velotuuri võiduga

22.07

Ultrarattur Taavi Piller lõpetas maailma pikima rattavõistluse esikümnes

22.07

Ärm sprintis end Poola ühepäevasõidul pjedestaalile

21.07

Evenepoel võitis Prantsusmaa velotuuril teise etapi järjest

21.07

Vaughters: öised dopingutestid oleksid meid vahele võtnud

20.07

Tugev tuul katkestas BMX MM-i enne finaale, UCI sattus kriitika alla

19.07

Lõiv tuli viiendat korda Eesti meistriks, Tammepuule esimene tiitel

sport.err.ee uudised

19:20

Eesti aerutaja võitis U-23 Euroopa meistrivõistlustel pronksi

18:50

Norris lõpetas Ungaris Mercedese kümneetapilise võiduseeria

18:18

Tour de France'i finaaletappi lühendati pea 50 km võrra

18:06

Kuss kukkus kahel korral, Carapaz võttis etapivõidu

17:42

Elva rattamaratoni võitsid Mäeuibo ja Leinonen

17:23

Lehis: saan aru, et ootused olid kõrged, minul endal ilmselt kõige rohkem

16:49

Elizaveta Anikina jõudis U-14 Euroopa meistrivõistlustel finaali

16:11

Hein ja Mets kuulusid omavahelises sõprusmängus algkoosseisu

15:44

Pärnu korvpallimeeskond lisas koosseisu Roger Hermeti

15:10

Fury teenis Joshua vastasseisu eel kohustusliku võidu

14:28

U-18 plokkvibu meeskond võitis EM-il hõbemedali

13:54

Eesti meistriks tulnud Kelly kindlustas EM-piletit

13:26

Sinner ja Djokovic loobusid Montreali turniirist: midagi peab muutuma

12:47

U-18 korvpallineiud lõpetasid Balti Matši neljanda kohaga

12:09

MM-il säranud Cabo Verde puurilukk siirdus Tšiilisse

11:31

Ebras alustas kõrgetasemelist Poola velotuuri

10:56

Tammeka lõi Tipneri karikavõistlustel 19 vastuseta väravat

10:22

Sikk kerkis golfi U-16 EM-il ainuliidriks

09:54

Lehis pidi MM-il venelanna paremust tunnistama Uuendatud

09:39

Väravasöödu andnud Kristal reisis Kölni esindusega treeninglaagrisse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo