U-18 Balti meistrivõistlused tõid Eestile kolmanda koha ja uue noorterekordi

Erika Udras krooniti 2000 m takistusjooksis Balti meistriks ajaga 6.54,56. See tähistab uut U-18 ja U-20 vanuseklassi Eesti rekordit. U-18 vanuseklassi eelmine rekord kuulus ajaga 6.57,29 Marit Tarmi nimele ning oli joostud juunikuus. U-20 vanuseklassi eelmine rekord kuulus Kerli Karule ajaga 6.54,79 ning oli joostud 2005. aastal, vahendab ekjl.ee

Kokku võitsid Eesti sportlased 12 individuaalset Balti meistritiitlit.

Tüdrukutest võitsid Balti meistritiitli Grettel Oeselg (teivashüpe; 3.20), Marta Mia Lepp 100 m tõkkejooks (13,60w), Elisabeth Kõiv 400 m tõkkejooks (1.02,25), Kaitlyn Victoria Kerr 3000 m jooks (10.32,17), tüdrukute 4×100 teatenelik 47,16 (Gerda Karolin Kriis, Emma Kivi, Marta-Liisa Mürk, Grete Kiisler).

Poistest tulid Balti meistriks Rasmus Magnus Apinis 100 m jooks (10,86), Kert Kartsepp 110 m tõkkejooks (14,76), Jonas Meriloo 800 m jooks (1.58,05), Henri Näppi 400 m jooks (50,36), Ryan Ivask (kettaheide; 52.09), Sten Aljas 2000 m takistusjooks (6.26,60), Andrei Klimov 5000 m käimine (23.56,75).

Võistkondlikus arvestuses sai esimese koha Läti koondis (296 p), teise koha Leedu koondis (265 p) ja Eesti koondis pidi leppima kolmanda kohaga (226 p).