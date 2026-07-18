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Henri Apri uuendas kaks korda Eesti U-20 rekordit teivashüppes

Kergejõustik
Henri Apri
Henri Apri Autor/allikas: EKJL
Kergejõustik

Eesti teivashüppaja Henri Apri püstitas Jõgeval toimunud võistlusel kuni 20-aastaste Eesti rekordi ja möödus kõigi aegade edetabelis Maicel Uibost.

19-aastane Apri oli alles paari nädala eest püstitanud Rakveres uueks rekordiks 5.45, võttes vastava au Eerik Haamerilt (5.42). Jõgeva võistlusel kohendas ta hakatuseks seda veel sentimeetri võrra ja ületas seejärel ka kõrguse 5.57.

Seega parandas Apri ühe võistlusega isiklikku rekordit tosina sentimeetri võrra ja tõusis Eesti täiskasvanute kõigi aegade edetabelis Valeri Bukrejevi (5.86), Robert Kompuse (5.65), Haameri (5.61) ja Erki Noole (5.60) järel viiendaks. Tahapoole jääb nüüd Uibo (5.50).

Maailma hooaja edetabelis on temast U-20 vanuseklassis tänavu rohkem hüpanud vaid mais 18-aastaseks saanud Prantsusmaa teivashüppetalent Zackaria Dia, kes ületas kuu aja eest lausa 5.82.

Apri valmistub ühtlasi kuni 20-aastaste maailmameistrivõistlusteks, mis toimuvad 5.-9. augustil Ameerika Ühendriikides Oregoni osariigis.

Toimetaja: Siim Boikov

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