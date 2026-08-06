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Eesti sprinter uuendas U-20 MM-i avapäeval kaks korda Eesti noorterekordit

Kergejõustik
Dmitri Petrogradov
Dmitri Petrogradov Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

Kolmapäevast pühapäevani toimuvad Ameerika Ühendriikides Oregonis kergejõustiku U-20 maailmameistrivõistlused, kus Eestit esindab 14-liikmeline koondis. Avapäeval uuendas Dmitri Petrogradov kahel korral Eesti U-20 vanuseklassi 100 meetri jooksu rekordit.

Eeljooksuga sai Petrogradov 100 meetri jooksus kirja aja 10,37 ning tagas sellega koha poolfinaalis. Ühtlasi märkis joostud aeg uut U-20 vanuseklassi Eesti rekordit. 

Eelmise rekordi 10,43 jooksis Petrogradov alles kaks nädalat tagasi Pärnus toimunud Eesti meistrivõistlustel. 

Mõned tunnid hiljem joostud poolfinaalis jätkas eestlane head minekut, kui parandas taas Eesti U-20 vanuseklassi 100 meetri rekordit. Petrogradov jooksis poolfinaalis välja aja 10,31, mis andis talle võistlustel 10. koha. 

Neidude 100 meetri jooksus sai Miia Ott kirja aja 11,64, mis tähistas tema hooaja parimat tulemust ning andis talle 30. koha. 

Teivashüppes pääses Allika Inkeri Moser edasi finaali, ületades kõrguse 4.10. 

Kettaheites jäi Katarina Versti parimaks heiteks 46.47, millega ta saavutas 24. koha. 

Neidude seitsmevõistluses jooksis Uusorg 100 meetri tõkkejooksus välja isikliku rekordi 13,71 ning hüppas kõrgus 1.63. Kuulitõukes sai ta samuti kirja isikliku rekordi (11.33). 200 meetri jooksus jooksis ta välja aja 24,27. Esimese päeva lõpuks kogus ta 3363 punkti, millega asetseb üheksandal kohal. 

Teise eestlannana seitsevõistluses mõõtu võttev Annika Põlluaas jooksis 100 meetri tõkkejooksus välja aja 14,23 ning ületas kõrgushüppes kõrguse 1.63. Kuulitõukes jäi parimaks tulemuseks 10.79 ning 200 meetri jooksus sai ta kirja aja 25,67. Esimesel võistluspäeval kogus ta 3124 punkti ning läheb teisele päevale vastu 21. kohal. 

Toimetaja: Lisette Holst

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