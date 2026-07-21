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Evenepoel võitis Prantsusmaa velotuuril teise etapi järjest

Jalgrattasport
Remco Evenepoel
Remco Evenepoel Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Photo News
Jalgrattasport

Prantsusmaa velotuuri 16. etapi, ratturid Genfi järve kaldal Evian-les-Bains'ist Thonon-les-Bains'i viinud 26,1 kilomeetri pikkuse individuaalse temposõidu võitis Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Enne esmaspäevast puhkepäeva ka üldliider Tadej Pogacari (UAE Team Emirates - XRG) ees mägise etapi võitnud kahekordne olümpiavõitja läbis teisipäeval 470 tõusumeetriga raja ajaga 32.19 (48,45 km/h) ning edestas teist etappi teiseks jäänud sloveeni 28 sekundiga.

Kolmas oli taanlane Mattias Skjelmose (Lidl - Trek; +1.04) ning väga hea sõidu tegi 19-aastane kohaliku publiku lemmik Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team: +1.16), kes edestas viie sekundiga Isaac del Torot, oma konkurenti parima noorratturi valge särgi arvestuses.

Kuigi Red Bull teenis teise järjestikuse etapivõidu, tõi teisipäev nende jaoks ka nukraid uudiseid: üldarvestuses viiendal kohal olnud sakslane Florian Lipowitz kukkus valusalt õla peale ning pidi velotuuri pooleli jätma.

Pogacari edu on nüüd kokkuvõttes Evenepoeli ees 4.32, del Toro kaotab kolmandana 6.51 ning Seixas neljandana 7.11.

Toimetaja: Anders Nõmm

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