Pidcock tõusis Prantsusmaa velotuuril neljandaks, etapivõit Schmidile

Reedene etapp oli tänavuse Touri pikim ning et nädalavahetusel ootavad ees kaks karmi mägist etappi, võtsid kokkuvõtte peale sõitvad mehed reedel pigem rahulikult,

See andis võimaluse reedest etappi üldarvestuses kümnendana alustanud britile Tom Pidcockile (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), kes pääses 30-pealisse jooksikute gruppi, mis kasvatas reedese ainsa esimese kategooria tõusu jalamiks oma edu juba kaheksale ja poolele minutile.

9,1-kilomeetrise ja keskmiselt 6,9-protsendilise Ballon d'Alsace'i tõusu tipuks oli ette jäänud kümnest ratturist koosnenud seltskond, laskumine polnud aga piisavalt tehniline, et maailma ehk parimal laskujal Pidcockil oleks õnnestunud teistelt eest minna.

Viimastel kilomeetritel ründasid otsustavalt Schmid ja Tejada, Pidcock sprintis end nende järel küll kolmandaks, aga põneva duelli pööras finišijoonel enda kasuks šveitslane. Schmidile on see karjääri teiseks etapivõiduks suurtuuridelt, esimese saavutas ta 2021. aasta Giro d'Italial, mis oli toona üldse tema karjääri esimeseks võiduks profitasandil.

Pidcocki hea päev tõstis briti aga kokkuvõttes neljandale kohale. Üldliidrile Tadej Pogacarile järgnevad Jonas Vingegaard (+3.36), Remco Evenepoel (+4.06) ja Pidcock (+4.15), kes lükkas Juan Ayuso (+4.22) viiendaks ja Paul Seixasi (+4.35) kuuendaks.

Laupäeval on Touril kavas 155 km pikkune etapp Mulhouse'ist Le Marksteini. Trassil on kolm esimese kategooria tõusu, kokku tuleb tõusumeetreid 3941. Pühapäeval tõustakse veel 150 meetrit rohkem ning etapp lõppeb HC tõusuga (11,2 km, 9,1%).