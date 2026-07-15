Wärenskjold võitis Tour de France'i ajaloo kiireima etapi

Tegemist oli ebatavalise lõpusprindiga, mille käik muutus, kui hollandlane Cees Bol alustas spurti liiga vara ja rebis end grupist mõne rattapikkuse võrra lahti. Wärenskjold kasutas ära tema tuulevarju, püüdis ta esmalt kinni ja tuhises siis kiirendusega temast mööda. Kuigi Kooij ja Philipsen jõudsid talle lähedale, ei suutnud nad viimastel meetritel teda siiski kinni püüda ning pidid leppima vastavalt teise ja kolmanda kohaga.

Seni oli Wärenskjoldi ainus World Touri tasemel saavutatud etapivõit pärit 2025. aasta Omloop Nieuwsbladilt. Ta astub selliste ratturite nagu Thor Hushovd, Alexander Kristoff, Edvald Boasson Hagen ja meeskonnakaaslane Jonas Abrahamsen jälgedes, saades järgmiseks norralasest etapivõitjaks Tour de France'il.

Lisaks oli tegemist ajaloo kiireima etapiga Prantsusmaa velotuuril. Etapi keskmine kiirus oli 50,9 kilomeetrit tunnis. Varasem kiireim sõidukiirus (50,4 km/h), mille sõitis välja Mario Cipollini, pärines 1999. aastast.

Üldarvestuses jätkab liidrina Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), talle järgneb Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike; +3.36). Kolmandal kohal jätkab Remco Evenepoel (+4.06), kellele järgnevad Juan Ayuso (Lidl - Trek; +4.22), Paul Seixas (+4.35), Florian Lipowitz (+4.44) ja Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG; +5.08).

Velotuur jätkub neljapäeval, kui sõidetakse tasasel pinnal.