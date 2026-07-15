X!

Wärenskjold võitis Tour de France'i ajaloo kiireima etapi

Jalgrattasport
Sören Wärenskjold
Sören Wärenskjold Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Sirotti
Jalgrattasport

Prantsusmaa velotuuri üheteistkümnenda etapi (Vichy - Nevers; 161,3 km) võitis norralane Sören Wärenskjold (Uno-X Mobility; 03:10:06 ). Teise koha sai Olav Kooji (Decathlon CMA CGM Team) ning kolmanda Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech). Neljandana ületas finišijoone Milan Fretin (Cofidis) ning viiendana Huub Artz (Lotto Intermarche).

Tegemist oli ebatavalise lõpusprindiga, mille käik muutus, kui hollandlane Cees Bol alustas spurti liiga vara ja rebis end grupist mõne rattapikkuse võrra lahti. Wärenskjold kasutas ära tema tuulevarju, püüdis ta esmalt kinni ja tuhises siis kiirendusega temast mööda. Kuigi Kooij ja Philipsen jõudsid talle lähedale, ei suutnud nad viimastel meetritel teda siiski kinni püüda ning pidid leppima vastavalt teise ja kolmanda kohaga.

Seni oli Wärenskjoldi ainus World Touri tasemel saavutatud etapivõit pärit 2025. aasta Omloop Nieuwsbladilt. Ta astub selliste ratturite nagu Thor Hushovd, Alexander Kristoff, Edvald Boasson Hagen ja meeskonnakaaslane Jonas Abrahamsen jälgedes, saades järgmiseks norralasest etapivõitjaks Tour de France'il.  

Lisaks oli tegemist ajaloo kiireima etapiga Prantsusmaa velotuuril. Etapi keskmine kiirus oli 50,9 kilomeetrit tunnis. Varasem kiireim sõidukiirus (50,4 km/h), mille sõitis välja Mario Cipollini, pärines 1999. aastast. 

Üldarvestuses jätkab liidrina Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), talle järgneb  Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike; +3.36). Kolmandal kohal jätkab Remco Evenepoel (+4.06), kellele järgnevad Juan Ayuso (Lidl - Trek; +4.22), Paul Seixas (+4.35), Florian Lipowitz (+4.44) ja Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG; +5.08). 

Velotuur jätkub neljapäeval, kui sõidetakse tasasel pinnal.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

jalgrattauudised

19:17

Wärenskjold võitis Tour de France'i ajaloo kiireima etapi

17:14

Suppi andis Prantsusmaal vägeva lahingu

15:32

Eesti maastikurattur tuli Austrias kolmandaks

14.07

Pogacar korraldas järjekordse jõudemonstratsiooni

14.07

Tour de France'i põrutusjuhtumid tõid esile senise kontrolli puudused

14.07

Lond sõitis end Belgias pjedestaalile

14.07

Tour de France'i ratturid pagesid kehvast hotellitoast ja magasid rõdul

14.07

Meier jäi maastikumaratoni EM-il tulemuseta

13.07

Allik saavutas Saksamaa tuuri finaaletapil seitsmenda koha

13.07

Pajur kandis kõrgetasemelisel velotuuril Hiinas parima ronija särki

13.07

Mäeuibo jäi finaalsõidust kuue sekundi kaugusele

13.07

Janika Lõiv sai Andorras 17. koha

12.07

Maastikurattasarja Rakvere etapil võidutsesid sarja liidrid

12.07

Van der Poel teenis etapivõidu, Pogacar ja teised soosikud võrdsed

12.07

Lensment sprintis end Saksamaa tuuril viiendaks

12.07

Iirimaal kukkunud Kõivul murdus rattaraam kolmest kohast

11.07

Merlier juubeldas Tour de France'il teist päeva järjest

11.07

Jacquelin naudib profiratturi elu: tunnen end nagu laps kommipoes

10.07

Bordeaux'sse jõudis esimesena Merlier, Pogacari edu ei muutunud

10.07

Torstein Träen katkestab Tour de France'i laskumisel saadud vigastuse tõttu

sport.err.ee uudised

22:51

VAATA OTSE | Inglismaa ja Argentina võitluslik avapoolaeg lõppes väravateta Uuendatud

22:50

Vaher esimesest MM-sarja stardist: ettevalmistusperiood on olnud ideaalne

22:20

ETV spordisaade, 15. juuli

22:07

Inglismaa fännid Argentina vastuolulistest otsustest: kus suitsu, seal tuld

21:58

Vassiljev Flora kaotusest avaringis: viis sisse lastud väravat on liiga palju

20:50

Tartu Bigbank kohtub eurosarjas Šveitsi, Pärnu Võrkpalliklubi Slovakkia klubiga

20:21

Õnnetu kokkupõrge treeningul viis Levadia poolkaitsja operatsioonile

19:56

Ingrid Neel sai Ateenas avaringis napi võidu

19:17

Wärenskjold võitis Tour de France'i ajaloo kiireima etapi

18:50

Kergejõustikuliit ja EBU avaldasid juhised naissportlaste seksualiseerimise ennetamiseks

18:17

Belgia kaitsja Meunier liitus Sunderlandiga

17:43

U-20 korvpallikoondis jäi ka Gruusiale alla

17:14

Suppi andis Prantsusmaal vägeva lahingu

16:42

Maileen Nuudi läbis Sloveenias kvalifikatsiooni, ent kaotas avaringis

16:15

U-18 EM-il esindab Eestit 15 sportlast

15:32

Eesti maastikurattur tuli Austrias kolmandaks

14:31

Erki Noole sportlaskarjääri päästsid naisterahva pisarad

14:03

Naganos olümpiakulla võitnud laskesuusataja suri 53-aastaselt

13:18

Kaugeltki mitte üksnes ketas. Nool meenutas Sydney olümpia kriitilisi hetki

12:13

Man United ostis Walesi koondise väravavahi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo