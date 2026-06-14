Taanlane jäi Kopenhaagenis napilt võiduta, Mihkels 70.

Sprindifinišis teenis võidu belglane Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech; 4:48.21), kes edestas kohalikku lootust Tobias Lund Andreseni (Decathlon CMA CGM Team) ja austraallast Sam Welsfordi (Netcompany Ineos). Mihkels lõpetas võistluse kaks minutit ja 33 sekundit pärast võitjat.

Sõit tuules ja vihmas oli üpris närviline. Paarkümmend kilomeetrit enne lõppu toimus ka kukkumine, mis jättis peagruppi vaid umbes 30 ratturit. Selle tõttu jäid esimestest maha ka sprindi peale lootnud belglane Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ja hollandlane Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets).