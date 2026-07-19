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Inimesed üle Eesti meenutasid meeldejäävamaid hetki jalgpalli MM-ist

Jalgpalli MM
Foto: "Aktuaalne kaamera"/ERR
Jalgpalli MM

Üle kuu aja kestnud jalgpalli maailmameistrivõistlused jõuavad pühapäeval suure finaalini. "Aktuaalne kaamera" küsis inimestelt Tallinnas, Kuressaares ja Võrus, kui palju nad jalgpalli vaatasid ja mis sellest kõigest meelde jäi.

Gregor märkis, et talle meeldis Argentiina ja Cabo Verde mäng. "Cabo Verde lõi nii ilusa värava Argentiina vastu, see oli küll väga ilus, ristnurka äärest," sõnas ta.

Ka Calum meenutas Cabo Verde mängu Argentinaga.

"Ma arvan, et nende hea mäng jääb meelde, sest väravavaht oli hämmastavalt hea. Mulle meeldivad vähemtuntud meeskonnad. Ma olen Rootsist, mõlemad nende mängud alagrupis olid ka head," ütles ta.

Jurile ei meeldinud aga kohtunikutöö. "Väga palju prohmakaid," lausus ta.

Olga ja Eda seekord jalgpalli MM-i ei vaadanud.

Maire märkis, et talle meeldib, kui väikestel riikidel läheb hästi.

"Kuna mu enda põhikoht on praegu ühes teises riigis, ühes väikeses Belgia riigis, siis loomulikult mul oli Belgia lipp ka välja võetud selleks puhuks kui nendel hakkas hästi minema. No siis läks nagu läks. Norrakate edusammud tekitasid elevust loomulikult. No ja siis oli Inglismaa – ka oleks tahtnud, et nad oleks finaali saanud, aga läks nagu läks," rääkis Maire.

Samuti meenutati Portugali ja Hispaania mängu ning Inglismaa ja Prantsusmaa pronksimängu.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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