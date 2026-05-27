Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

24-aastane ja 208 cm pikkune Tubelis sõlmis kahe aasta pikkuse lepingu, mida on võimalik veel ühe aasta võrra pikendada. Lepingus on ka nn NBA klausel ehk kui mõni NBA klubi tunneb järgmisel või ülejärgmisel suvel tema teenete vastu huvi, siis Žalgiris kätt ette ei pane.

Korvpalliportaali BasketNewsi leedulasest ajakirjaniku Donatas Urbonase sõnul sai Tubelisest kõige suurema palganumbriga mängija Žalgirise ajaloos.

"Žalgiris pakub mulle kõiki vajalikke tingimusi. Kõik on tipptasemel. Pean lihtsalt väljakule minema ja oma töö ära tegema. Olen põnevil, et saan siia veel mitmeks aastaks jääda," kommenteeris Tubelis klubi kodulehel avaldatud pressiteates.

"Tahame selliseid mängijaid nagu Ažuolas võimalikult kaua enda juures hoida. Tal on tohutu potentsiaal ja ta kindlasti hakkab veelgi kindlamalt mängima. Mina näen teda ühe meie juhtiva mängijana veel kaua aega," lisas klubi president Paulius Jankunas.

Tubelis mängis Euroliiga põhiturniiril 36 mängus ning kogus 23 minutiga keskmiselt 12,1 punkti ja 4,5 lauapalli. Veerandfinaalseerias Istanbuli Fenerbahce vastu olid tema keskmised näitajad 17,2 punkti ja 4,2 lauapalli.