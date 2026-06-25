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LaMelo Ball jätkab karjääri Minnesotas

Korvpall
LaMelo Ball
LaMelo Ball Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA on käes vahetustehingute hooaeg ning põnevaid liikumisi juhtub igapäevaselt. Neljapäeval vahetas Charlotte Hornets oma mängujuhi LaMelo Balli Minnesota Timberwolvesi.

Allikad rääkisid ESPN-ile, et Ballist olid huvitatud nii Toronto Raptors kui Portland Trail Blazers, kuid tehinguks läks lõpuks Timberwolvesiga. Hornets saadab lisaks tagamängijale Minnesotasse ka Josh Greeni, vastu saadakse keskmängija Naz Reid ja mitmed draft'i valikud.

24-aastase Balli leping kestab veel kolm aastat ning juuli alguses on tal võimalik sõlmida kaheaastane lepingupikendus, mille väärtus on ligi 120 miljonit dollarit. Eelmisel hooajal kogus Ball Hornetsis keskmiselt 20,1 punkti, 7,1 korvisöötu ja 4,8 lauapalli.

2020. aasta draft'i kolmas valik nimetati oma debüüthooajal NBA kõige väärtuslikumaks uustulnukaks ning valiti 2022. aastal tähtede mängule, aga tema karjääri on seganud vigastused: kolmel hooajal vahemikus 2022-25 mängis ta NBA-s kokku 105 kohtumises.

Üle-eelmisel hooajal võitis Hornets vaid 19 mängu ning oli selle aasta alguses 34 mängust võitnud vaid 11, aga järgmisest 45 kohtumisest võitis Hornets Balli vedamisel 32. Alates 1. jaanuarist kuni põhihooaja lõpuni oli Hornetsil NBA parima reitinguga rünnak.

ESPN kirjutab ühtlasi, et 40-aastane Al Horford sõlmib Golden State Warriorsiga kahe aasta pikkuse ja 14 miljonit dollarit väärt lepingu. Temast saab 13. mängija NBA ajaloos, kes unistuste liigas pidanud vastu vähemalt 20 hooaega.

Kuigi Boston Celticsil ei õnnestunud Giannis Antetokounmpot enda ridadesse meelitada, kirjutab Shams Charania, et eelmisel hooajal Bostoni kasuks 28,7 punkti, 6,9 lauapalli ja 5,1 resultatiivset söötu kogunud Jaylen Brown on jätkuvalt nii-öelda "müügiks" ning Celtics ootab erinevaid pakkumisi.

Toimetaja: Anders Nõmm

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