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Hugo Toom jätkab Bigbank/Kalevis ka uuel hooajal

Korvpall
Korvpalli meistriliiga finaalseeria avamäng: Tartu Ülikool Maks & Moorits - BC Kalev/Cramo
Korvpalli meistriliiga finaalseeria avamäng: Tartu Ülikool Maks & Moorits - BC Kalev/Cramo Autor/allikas: Karli Saul
Korvpall

Hugo Toom jätkab ka algaval hooajal Bigbank/Kalevi ridades. Koduklubi särgis alustab ta juba oma viiendat hooaega.

Toom sõnas, et otsus jääda koduklubi ridadesse sündis mitme teguri koosmõjul, kuid kõige olulisemat rolli mängis uus peatreener Brett Nõmm.

"Jätkan rõõmuga Kalevi särgis. Minu kodulinna esiklubi esindamine juba viiendat hooaega tekitab minus uhke ja sooja tunde. Eelmine hooaeg ei läinud kindlasti nii, nagu lootsin ja ootasin. Tunnen, et oleme omad õppetunnid saanud ning nüüd on aeg teha tugev hooaeg värske tiimi ja värske vaimuga," ütles Toom.

Ta lisas, et usaldab Nõmme täielikult. "Ta tunneb hästi minu tugevusi ja puudujääke, mis annab mulle kindlustunde ning aitab keskenduda igas mängus vaid võitmisele. Samuti on mulle oluline, et klubis on endiselt inimesed, kes teevad seda tööd suure kire ja pühendumusega. Sellises keskkonnas on lihtne tunda end väärtustatuna."

Toomi sõnul on ta valmis võtma meeskonnas senisest suuremat rolli.

"Mõistan, et nüüd 23-aastaselt olen valmis võtma meeskonnas suuremat vastutust ja tean, mida oodatakse, kui kannad Kalevi vormi. Olen valmis endast maksimumi andma ja usun, et uues tiimis on isiksused, kes seda samuti teevad," lausus ta.

Peatreener Brett Nõmm peab Toomi üheks meeskonna võtmemängijaks.

"Mul on väga hea meel, et Hugo jätkab meiega. Tema kvaliteet on Eesti korvpallisõpradele teada ning kindlasti saab temast meie võistkonna üks nurgakividest," sõnas Nõmm.

Möödunud hooajal tegi Toom senise karjääri resultatiivseima aasta. Eesti-Läti korvpalliliiga põhihooajal kogus ta keskmiselt 15,8 punkti ja 4,9 lauapalli, mängides keskmiselt 29 minutit kohtumise kohta. Kohamängudes kerkisid tema näitajad 18,7 punkti ja 6,7 lauapallini 32 mänguminuti juures.

Bigbank/Kalev on uueks hooajaks seni kinnitanud peatreener Brett Nõmme, abitreener Kris Killingu, ääremängijad Hannes Saare, Gregor Kuuba, Patrik Saali ja Hugo Toomi ning tagamängijad Kevaughn Alleni ning vennad Rasmuse ja Kaspar Vuksi.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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