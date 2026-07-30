Bigbank/Kalev täiendas tagaliini ameeriklasest mängujuhiga

Harrison mängis esimesed kaks ülikooliaastat NCAA I divisjoni kuuluvas Lamar Cardinals meeskonnas Texases ning järgmised kolm Winthrop Eagles'i meeskonnas South Carolinas. Viimasel ülikooliaastal, 2024/25 hooajal, mängis ta 31 kohtumises ning kogus keskmiselt 13,4 punkti, 4,5 resultatiivset söötu ja 2,4 lauapalli.

Viimasel ülikoolihooajal teenis Harrison Big South Honorable Mention All-Conference ning Big South All-Tournament Team tunnustused. Möödunud hooaeg tuli Harrisonil vahele jätta hooaja alguses saadud vigastuse tõttu.

Bigbank/Kalevi peatreener Brett Nõmm ütles, et klubi otsis just Harrisoni-tüüpi tagamängijat. "Eesmärk oli leida mängujuht, kes suudab olla efektiivne nii poolkiirrünnakutel kui ka viis-viis rünnakul. Tänu oma kiirusele ja tugevale kehale on ta väga ohtlik korvi ründamisel. Suudab järjepidevalt jõuda korvi alla, lõpetada ise rünnakuid või luua kvaliteetseid viskekohti oma meeskonnakaaslastele. Just tema võime kaitset enda peale tõmmata ja õigeid otsuseid teha oli see, mis minu hinnangul hetkel veel võistkonnast puudu oli Kaitses on Kaseni üheks suurimaks tugevuseks tema võime avaldada palliga mängijale pidevat survet," selgitas Nõmm.

Bigbank/Kalevi meeskonna komplekteerimine 2026/27 hooajaks on lõpusirgele jõudmas. Meeskonnaga on lepingud sõlminud peatreener Brett Nõmm ja abitreener Kris Killing ning ääremängijad Hannes Saar, Gregor Kuuba, Patrik Saal, Hugo Toom, Owen McCormack ja Stenver Põder ning tagamängijad Kevaughn Allen, Rasmus ja Kaspar Vuks ning Kasen Harrison. Ühistreeningutega alustatakse 10. augustil.