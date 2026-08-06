Bigbank/Kaleviga liitub kogenud lätlane

Bigbank/Kalevi korvpallimeeskond teatas oma hooaja viimase välistäienduse, kelleks on 205 sentimeetri pikkune ja 30-aastane suur äär Rinalds Malmanis.

Lätlane on suurema osa oma karjäärist mänginud Hispaanias. 23/24 hooajal mängis ta Tartu Ülikool Maks&Mooritsas, järgmised kaks hooaega Liepajas ning kodulinnas Valmieras ning möödunud hooajal Islandi kõrgliigas KR Reykjavikis.

"Esiteks on võistkonna graafik tihe ning kuna Kuuba on ka pikemalt väljas, siis oli eesliini vaja veel ühte täiendust, et igal positsioonil oleks mänguruumi vigastuste puhul ning trennis saaks korralikult 5-5 trenni teha," sõnas Kalevi peatreener Brett Nõmm.

Peatreeneri sõnul tulevad Rinaldsi kogemused noores meeskonnas väga kasuks.

"Arvan, et Rinalds sobitub võistkonda väga hästi, ta on juba kogenud mees ning lisaks tunneb liigat väga hästi, mis on noore võistkonna puhul suureks abiks. Mänguliselt on ta tõeline võitleja ja töömees. Ta annab meile juurde short roll mängu ning samuti on kaitses kindel," jätkas ta.

Bigbank/Kalevi meeskonna komplekteerimine 2026/27 hooajaks on lõpusirgele jõudmas. Meeskonnaga on lepingud sõlminud peatreener Brett Nõmm ja abitreener Kris Killing ning ääremängijad Hannes Saar, Gregor Kuuba, Patrik Saal, Hugo Toom, Owen McCormack, Rinalds Malmanis ja Stenver Põder, keskmängija Damian Forrest ning tagamängijad Kevaughn Allen, Rasmus ja Kaspar Vuks ning Kasen Harrison.

Meeskond alustab ühistreeningutega 10. augustil.