Bigbank/Kalev täiendas koosseisu noortekoondislasega

Klubi teatel hakkab Põder peamiselt mänguminuteid koguma esiliigas HEPA Rapla ridades, kuid saab võimaluse end tõestada ka Bigbank/Kalevi eest.

Peatreener Brett Nõmme sõnul on Põder füüsiliselt heade eeldustega mängija, kelle roll muutub meeste korvpallis.

"Noorte klassides on ta mänginud neljanda või viienda positsiooni mängijana, kuid meeste korvpallis peaks ta olema pigem teise või kolmanda positsiooni mängija. Tegemist on väga tööka ja ambitsioonika mängijaga. Proovime aidata tal arendada tagamängija oskusi ning teha järgmine samm oma arengus. Kindlasti anname talle võimaluse ka Bigbank/Kalevi eest, kuid suurema mängukoormuse saab ta HEPA Raplas," ütles Nõmm.

Bigbank/Kalev jätkab uue hooaja eel meeskonna komplekteerimist. Seni on klubi avalikustanud peatreeneri Brett Nõmme ja abitreeneri Kris Killingu kõrval ääremängijad Hannes Saare, Gregor Kuuba, Patrik Saali, Hugo Toomi, Owen McCormacki ja Stenver Põdra ning tagamängijad Kevaughn Alleni ning vennad Rasmuse ja Kaspar Vuksi.