U-18 EM-il esindab Eestit 15 sportlast

Eesti koondise suurimad lootused on seotud kümnevõistlusega. Starti asuvad U-18 Aleksander Metsmaker (7321 p) ja Hank-Gerhard Hausenberg (7225 p), kes hoiavad Euroopa hooaja edetabelis vastavalt kolmandat ja neljandat kohta. Eestlastest parema tulemuse on sel hooajal saanud tšehhid Sebastian Andrejev (7506 p) ja Vitek Strnad (7485 p).

Kaks aastat tagasi tulid Eesti sportlased U-18 Euroopa meistrivõistlustelt koju kolme medaliga. Kümnevõistluses tuli Euroopa meistriks Tristan Konso, teivashüppes pälvis hõbemedali Henri Apri ning 100 m jooksus pronksmedali Miia Ott.

Eestit esindavad järgmised sportlased:

Andreas Esnar - 400 m tõkkejooks

Hank-Gerhard Hausenberg - kümnevõistlus

Andro Jürisson - 110 m tõkkejooks

Grete Kiisler - 100 m jooks, 200 m jooks

Konrad Kruuse - kuulitõuge

Lisell Laul - kõrgushüpe

Marta Mia Lepp - 100 m tõkkejooks

Grete Malm - seitsmevõistlus

Aleksander Metsmaker - kümnevõistlus

Marta-Liisa Mürk - 200 m jooks

Romary Pavlikov - 100 m jooks

Eva-Lota Tiisma - kõrgushüpe

Erika Udras - 2000 m takistusjooks

Diana Johanna Vanamb - seitsmevõistlus

Bianca Maria Vuks - 400 m tõkkejooks

Samuti on Eesti esindatud ka tüdrukute Väike-Rootsi teatejooksus (100+200+300+400 m).