U-18 EM-il esindab Eestit 15 sportlast
16.-19. juulini toimuvad Itaalias Rietis U-18 vanuseklassi kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused. Eestit asub esindama 15 noort sportlast.
Eesti koondise suurimad lootused on seotud kümnevõistlusega. Starti asuvad U-18 Aleksander Metsmaker (7321 p) ja Hank-Gerhard Hausenberg (7225 p), kes hoiavad Euroopa hooaja edetabelis vastavalt kolmandat ja neljandat kohta. Eestlastest parema tulemuse on sel hooajal saanud tšehhid Sebastian Andrejev (7506 p) ja Vitek Strnad (7485 p).
Kaks aastat tagasi tulid Eesti sportlased U-18 Euroopa meistrivõistlustelt koju kolme medaliga. Kümnevõistluses tuli Euroopa meistriks Tristan Konso, teivashüppes pälvis hõbemedali Henri Apri ning 100 m jooksus pronksmedali Miia Ott.
Eestit esindavad järgmised sportlased:
Andreas Esnar - 400 m tõkkejooks
Hank-Gerhard Hausenberg - kümnevõistlus
Andro Jürisson - 110 m tõkkejooks
Grete Kiisler - 100 m jooks, 200 m jooks
Konrad Kruuse - kuulitõuge
Lisell Laul - kõrgushüpe
Marta Mia Lepp - 100 m tõkkejooks
Grete Malm - seitsmevõistlus
Aleksander Metsmaker - kümnevõistlus
Marta-Liisa Mürk - 200 m jooks
Romary Pavlikov - 100 m jooks
Eva-Lota Tiisma - kõrgushüpe
Erika Udras - 2000 m takistusjooks
Diana Johanna Vanamb - seitsmevõistlus
Bianca Maria Vuks - 400 m tõkkejooks
Samuti on Eesti esindatud ka tüdrukute Väike-Rootsi teatejooksus (100+200+300+400 m).
Toimetaja: Lisette Holst