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Eesti sprinterid pääsesid U-18 EM-il poolfinaali

Kergejõustik
Romary Pavlikov
Romary Pavlikov Autor/allikas: Eesti Kergejõustiku Liit
Kergejõustik

Itaalias Rietis alanud U-18 Euroopa meistrivõistluste avapäeval kindlustasid Eesti koondisele 100 meetri sprindis poolfinaalikoha Grete Kiisler ja Romary Pavlikov.

Grete Kiisler jooksis 100 meetri eeljooksus uue isikliku rekordi ajaga 11,90. Sellega sai ta enda jooksus viienda koha ning pääses 21. kohaga edasi poolfinaali, vahendab ekjl.ee.

Noormeeste 100 meetri jooksus pääses poolfinaali Romary Pavlikov. Eestlane püstitas eeljooksus uue isikliku rekordi ajaga 10,66, jäädes vaid kahe sajandiku kaugusele U-18 Eesti rekordist (10,64), mis kuulub Andreas Kase nimele. Eeljooksude kokkuvõttes näitas Pavlikov päeva 11. aega.

Neidude 100 meetri poolfinaalid algavad reede õhtul kell 19.17 ning noormeeste 100 meetri poolfinaalid algavad kell 19.42.

2000 meetri takistusjooksus lõpetas Erika Udras ajaga 7.04,11, mis andis kokkuvõttes 18. koha.

Seitsmevõistluse avapäeva järel hoiab Diana Johanna Vanamb seitsmendat kohta ja Grete Malm 15. kohta. 

Vanamb püstitas 100 meetri tõkkejooksus isikliku rekordi ajaga 14,37, ületas kõrgushüppes 1.63, tõukas kuuli 14.31 ning jooksis 200 meetri ajaga 25,74.

Grete Malm püstitas samuti 100 meetri tõkkejooksus isikliku rekordi tulemusega 14,47, ületas kõrgushüppes 1.66, tõukas kuuli 12.93 ning püstitas 200 meetri jooksus isikliku rekordi ajaga 26,37.

Toimetaja: Lisette Holst

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