Eesti noored jätkasid U-18 EM-i isiklike rekordite ja finaalikohtadega

Itaalias jätkuvate U-18 Euroopa meistrivõistluste teisel päeval oli võistlustules üheksa eestlast.

Diana Johanna Vanamb saavutas seitsmevõistluses kaheksanda koha 5460 punktiga. Teise päeva aladel sai ta kaugushüppes kirja tulemuse 5.61, viskas oda 43.71 ning jooksis 800 meetrit ajaga 2.32,98, vahendab ekjl.ee.

Grete Malm püstitas isikliku rekordi tulemusega 5420 punkti, millega teenis üheksanda koha. Ta hüppas kaugust 5.64, sai odaviskes kirja tulemuse 47.86 ning jooksis 800 meetrit ajaga 2.33,20.

Seitsmevõistluse Euroopa meistriks tuli soomlanna Alisa Launonen 6154 punktiga, mis tähistas U-18 vanuseklassi maailma hooaja tippmarki.

Romary Pavlikov sai 100 meetri poolfinaalis kirja tulemuse 10,72, millega saavutas 14. koha. Grete Kiisler jooksis välja 22. koha ajaga 11,96.

200 meetri jooksus pääses Kiisler poolfinaali, kui püstitas eeljooksus uue isikliku rekordi ajaga 24,30. Teisena jäi poolfinaalist välja Marta-Liisa Mürk, kes sai kirja aja 24,49, parandades oma isiklikku rekordit ligi poole sekundi võrra.

Bianca Maria Vuks kvalifitseerus 400 meetri tõkkejooksus poolfinaali, kui jooksis välja eeljooksude kaheksanda aja 1.00,55. Ühtlasi märkis see tema jaoks uut isiklikku rekordit.

Poiste 400 meetri tõkkejooksus jäi Andreas Esnar esimesena poolfinaali ukse taha. Ta sai eeljooksus kirja aja 54,61, mis jääb vaid kahe sajandikuga alla tema isiklikule rekordile. Kokkuvõttes sai Esnar 25. koha.

Kõrgushüppes tagas koha finaali Lisell Laul, kui ületas kõrguse 1.71. Eva-Lota Tiisma ületas kõrguse 1.68, millega jäi jagama 15. kohta.