Metsmaker on U-18 EM-il esimese päeva järel neljas

Andro Jürisson pääses 110 meetri tõkkejooksust oma hooaja tippmargiga 13,84 edasi poolfinaali. Grete Kiisler sai 200 meetri jooksu poolfinaalides 16. koha ajaga 24,41.

Esimese päeva järel moodustavad esikolmiku prantslane Andrea Jolevot (3972), tšehh Sebastian Andrejev (3931) ja britt Douglas Knox (3916). Metsmakerist vaid ühe punkti kaugusele jääb teine britt Oliver Downs.

Hausenberg jooksis 100 meetrit 11,11-ga, hüppas kaugust 6.86, tõukas kuuli 12.62, hüppas kõrgust 1.82 ja jooksis 400 meetrit sarnaselt koondisekaaslasele 50,51-ga. Temal on koos 3696 punkti.

Metsmaker jooksis 100 meetrit 11,07-ga, hüppas kaugust 7.24, tõukas kuuli 13.54, hüppas kõrgust 1.88 ja jooksis 400 meetrit 50,51-ga. Kaugushüppes ühtlasi alavõidu saanud eestlasel on koos 3903 punkti.

Rietis jätkuvatel kergejõustiku kuni 18-aastaste Euroopa meistrivõistlustel hoiab Aleksander Metsmaker kümnevõistluse avapäeva järel neljandat ja Hank-Gerhard Hausenberg kaheksandat positsiooni.

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