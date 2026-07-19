Eesti kergejõustiklased jätkavad U-18 EM-il heas hoos
Rietis jätkuvate U-18 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste kolmandal päeval sai Eesti koondis ühe poolfinaali koha. Võistlemist alustasid kümnevõistlejad.
Bianca Maria Vuks sai 400 m tõkkejooksu poolfinaalis 13. koha ajaga 1:00.96.
Grete Kiisler tuli 200 m jooksu poolfinaalis 16. kohale tulemusega 24.41.
Andro Jürisson kvalifitseerus 110 m tõkkejooksus poolfinaali hooaja tippmarki tähistava tulemusega 13.84.
Tüdrukute 100 m tõkkejooksus sai Marta Mia Lepp 29. koha uue isikliku rekordiga 13.82.
Konrad Kruuse sai kuulitõuke eelvõistlusel kirja tulemuse 17.11, mis andis talle 16. koha.
Täna alanud kümnevõistluses hoiab avapäeva järel Aleksander Metsmaker neljandat kohta ja Hank-Gerhard Hausenberg kaheksandat kohta.
Metsmaker jooksis 100 m ajaga 11.07, püstitas kaugushüppes isikliku rekordi tulemusega 7.24, kuulitõukes kordas oma isiklikku rekordit tulemusega 13.54, ületas kõrgushüppes isiklikku rekordit tähistava kõrguse 1.88 ning lõpetas päeva samuti isikliku rekordiga saades 400 m jooksus kirja aja 50.51
Hausenberg kordas 100 m jooksus oma isiklikku rekordit ajaga 11.11, püstitas kaugushüppes isikliku rekordi tulemusega 6.86, sai kuulitõukes kirja tulemuse 12.62, hüppas kõrgust 1.82 ning püstitas 400 m jooksus isikliku rekordi ajaga 50.51.
Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas