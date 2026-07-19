Eesti kergejõustiklased jätkavad U-18 EM-il heas hoos

Hausenberg kordas 100 m jooksus oma isiklikku rekordit ajaga 11.11, püstitas kaugushüppes isikliku rekordi tulemusega 6.86, sai kuulitõukes kirja tulemuse 12.62, hüppas kõrgust 1.82 ning püstitas 400 m jooksus isikliku rekordi ajaga 50.51.

Metsmaker jooksis 100 m ajaga 11.07, püstitas kaugushüppes isikliku rekordi tulemusega 7.24, kuulitõukes kordas oma isiklikku rekordit tulemusega 13.54, ületas kõrgushüppes isiklikku rekordit tähistava kõrguse 1.88 ning lõpetas päeva samuti isikliku rekordiga saades 400 m jooksus kirja aja 50.51

Täna alanud kümnevõistluses hoiab avapäeva järel Aleksander Metsmaker neljandat kohta ja Hank-Gerhard Hausenberg kaheksandat kohta.

Konrad Kruuse sai kuulitõuke eelvõistlusel kirja tulemuse 17.11, mis andis talle 16. koha.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: