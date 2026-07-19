X!

Eesti kergejõustiklased jätkavad U-18 EM-il heas hoos

Kergejõustik
U-18 kümnevõistluse 100 m jooks.
U-18 kümnevõistluse 100 m jooks. Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

Rietis jätkuvate U-18 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste kolmandal päeval sai Eesti koondis ühe poolfinaali koha. Võistlemist alustasid kümnevõistlejad.

Bianca Maria Vuks sai 400 m tõkkejooksu poolfinaalis 13. koha ajaga 1:00.96.

Grete Kiisler tuli 200 m jooksu poolfinaalis 16. kohale tulemusega 24.41.

Andro Jürisson kvalifitseerus 110 m tõkkejooksus poolfinaali hooaja tippmarki tähistava tulemusega 13.84.

Tüdrukute 100 m tõkkejooksus sai Marta Mia Lepp 29. koha uue isikliku rekordiga 13.82.

Konrad Kruuse sai kuulitõuke eelvõistlusel kirja tulemuse 17.11, mis andis talle 16. koha.

Täna alanud kümnevõistluses hoiab avapäeva järel Aleksander Metsmaker neljandat kohta ja Hank-Gerhard Hausenberg kaheksandat kohta.

Metsmaker jooksis 100 m ajaga 11.07, püstitas kaugushüppes isikliku rekordi tulemusega 7.24, kuulitõukes kordas oma isiklikku rekordit tulemusega 13.54, ületas kõrgushüppes isiklikku rekordit tähistava kõrguse 1.88 ning lõpetas päeva samuti isikliku rekordiga saades 400 m jooksus kirja aja 50.51

Hausenberg kordas 100 m jooksus oma isiklikku rekordit ajaga 11.11, püstitas kaugushüppes isikliku rekordi tulemusega 6.86, sai kuulitõukes kirja tulemuse 12.62, hüppas kõrgust 1.82 ning püstitas 400 m jooksus isikliku rekordi ajaga 50.51.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

13:59

Eesti kergejõustiklased jätkavad U-18 EM-il heas hoos

13:27

Uus maailmarekordi omanik Kerr: usun, et suudan joosta veelgi kiiremini

18.07

Metsmaker on U-18 EM-il esimese päeva järel neljas

18.07

Hambidge jooksis Soomes taas Eesti rekordi

18.07

Duplantis jättis võistluse pooleli, võimsa kaarega üllatas USA kettaheitja

18.07

Teemantliiga etapil sündis miilijooksu maailmarekord

18.07

Henri Apri uuendas kaks korda Eesti U-20 rekordit teivashüppes

18.07

Warholm võttis brasiillaselt maailma hooaja tippmargi

18.07

Hodgkinson loodab Londoni Teemantliigal võidulainele naasta

18.07

Itaalia sprinditalent püstitas U-18 EM-il Euroopa rekordi

18.07

Eesti noored jätkasid U-18 EM-i isiklike rekordite ja finaalikohtadega

17.07

Normak: praeguse seisuga sõidab EM-ile 13 sportlast, aga on veel üritajaid

17.07

Jõgeval võisteldakse sada aastat tagasi olümpial olnud kergejõustikualal

17.07

Eesti sprinterid pääsesid U-18 EM-il poolfinaali

16.07

Chef Lunden toetab Eesti meistrivõistluste parimaid rahalise preemiaga

16.07

Maailmarekordiomanik Tharp kinnitas Budapestis suurepärast vormi

16.07

Janek Õiglane asus tööle USA tippülikooli treenerina

15.07

Kergejõustikuliit ja EBU avaldasid juhised naissportlaste seksualiseerimise ennetamiseks

15.07

U-18 EM-il esindab Eestit 15 sportlast

15.07

Erki Noole sportlaskarjääri päästsid naisterahva pisarad

sport.err.ee uudised

14:23

26-aastane poksija hukkus liiklusõnnetuses

14:14

Pajari teenis Rally Estonial karjääri esimese võidu Uuendatud

13:59

Eesti kergejõustiklased jätkavad U-18 EM-il heas hoos

13:34

Virves saavutas teist aastat järjest kodusel rallil WRC2-s esikoha

13:27

Uus maailmarekordi omanik Kerr: usun, et suudan joosta veelgi kiiremini

12:55

Lääne ja Üle võitsid rannasprindi Eesti meistritiitli

12:20

Hispaania jäi enne MM-i finaali viimase treeninguta

11:48

Äsja Wimbledoni finaalis mänginud Muchova teatas operatsioonist ja võistluspausist

11:15

Shein tegi Portsmouthis debüüdi, Hein alustas Werderi väravas

10:59

VAATA OTSE | Valgerannas selguvad tänavused Eesti golfimeistrid Uuendatud

10:32

Lajal päästis kolm matšpalli ning jõudis Lincolni Challengeri finaali

10:02

Tuchel: olime täiesti kurnatud, kuid meeskond näitas erakordset mentaliteeti

08:47

TÄNA OTSE | Kellest saab jalgpalli maailmameister?

08:47

Deschamps lõpetas ametiaja kaotusega: esimene poolaeg oli vastuvõetamatu

08:13

Eesti U-20 käsipallikoondis alistas Montenegro ja jõudis finaali

02:52

Inglismaa lõi pöörases pronksimängus kuus, Prantsusmaa neli väravat Uuendatud

18.07

Algas oksjon Eesti sportlaste olümpiateekonna toetuseks

18.07

Petrõkina toob uuel hooajal jääle "Troonide mängu" Uuendatud

18.07

Finaali eel ehitatakse üles Lionel Messi ja Lamine Yamali vastasseisu

18.07

WRC2 klassi liider Virves: üllatusi on rohkem kui tahaks Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo