Uusorg püstitas seitsmevõistluse U-20 vanuseklassi Eesti rekordi

Mia Mireia Uusorg
Mia Mireia Uusorg
Nädalavahetusel toimunud U-16, U-18 ja U-20 vanuseklassi võistkondlikud Balti meistrivõistlused mitmevõistluses võitis Eesti koondis. Mia Mireia Uusorg püstitas seitsmevõistluses U-20 vanuseklassi Eesti rekordi.

Eesti koondis teenis võidukarika 107 706 punktiga. Teiseks tuli Läti koondis 102 630 punktiga ning kolmas oli Leedu koondis 84 115 punktiga. Kuuest võimalikust Balti meistritiitlist võitsid Eesti mitmevõistlejad viis, vahendab EKJL.ee.

Neidude U-20 vanuseklassi seitsmevõistluses krooniti Balti meistriks Mia Mireia Uusorg, kes püstitas tulemusega 6099 punkti uue U-20 vanuseklassi Eesti rekordi ja tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis seitsmendale kohale. Senine rekord tulemusega 5836 punkti kuulus 2022. aastast Liisa-Maria Lusti nimele.

Uusorg jooksis 100 m tõkkeid ajaga 13,77, ületas kõrgushüppes 1.70, tõukas kuuli 11.09, jooksis 200 m ajaga 23,97, hüppas kaugust 6.30, viskas oda 46.90 ning läbis 800 m ajaga 2.14,12. Seejuures jäi teda 200 m jooksus U-20 Eesti rekordist lahutama vaid üks sajandik.

Ka teiseks tulnud Annika Põlluaasa tulemus 5859 punkti oli parem senikehtinud rekordist. Lisaks täitsid mõlemad sportlased augustikuus toimuvate U-20 maailmameistrivõistluste normatiivi (5280 punkti). U-20 vanuseklassi maailma hooaja edetabelis hoiavad Uusorg ja Põlluaas nende tulemustega teist ja kolmandat kohta.

Eestlannade järel sai kolmanda koha lätlanna Nikola Bunde 5629 punktiga.

Noormeeste U-20 vanuseklassi kümnevõistluse võitis Tristan Konso, kes täitis 7456 punktiga samuti U-20 MM-i normatiivi (7100). Teise ja kolmanda koha said lätlased Ernests Lešinskis (7428) ja Karlis Feldmanis (7367).

Neidude U-18 vanuseklassi seitsmevõistluse parim oli Diana Johanna Vanamb, kelle võidutulemus oli 5523 punkti. Sellega täitis ta juulikuus toimuvate U-18 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste normatiivi (5200). Talle järgnesid lätlannad Ieva Kaulina (5519) ja Alise Blaua (5349).

U-18 vanuseklassi noormehed tõid kümnevõistluses Eestile kolmikvõidu. Balti meistriks tuli Aleksander Metsmaker 7321 punktiga, hõbemedali sai kaela Hank-Gerhard Hausenberg 7225 punktiga ning pronksmedalile tuli Armand Hansson 6677 punktiga. Nii Metsmaker kui Hausenberg täitsid U-18 EM-i normatiivi (6700).

U-16 vanuseklassi tüdrukute seitsmevõistluse võitis lätlanna Evelina Lace (5003). Hõbemedalile tuli Emma Jürisoo tulemusega 4896 punkti ja pronksi sai lätlanna Ance Lankovska (4769).

Poiste U-16 vanuseklassi kümnevõistluse võitis ülekaalukalt Patrick Tomasson 6679 punktiga. Teiseks tuli lätlane Mikelis Melgailis (6156) ja kolmanda koha sai Sebastian Värk 6004 punktiga.

Toimetaja: Siim Boikov

