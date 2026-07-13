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Eesti korvpallikoondise kodumängule soovis piletit 20 000 inimest

Korvpalli Eesti koondis
Korvpalli MM-valiksari: Eesti - Sloveenia
Korvpalli MM-valiksari: Eesti - Sloveenia Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpalliliit teatas esmaspäeval sotsiaalmeedias, et augusti lõpus Tallinnas toimuvale MM-valikmängule Soome vastu oli erakordselt suur huvi.

Eesti korvpallikoondis võitis 2027. aasta maailmameistrivõistluste valiksarja esimeses ringis Sloveenia, Rootsi ja Tšehhi ees valikgrupi ning jätkab teises ringis mänge augusti lõpus.

Esimeses valiksarja teise ringi koondiseaknas sõidetakse 27. augustiks külla Ungarile, 30. augustil võõrustatakse Tallinnas aga Soomet ning piletid tulid müüki esmaspäeval.

"Huvi Eesti ja Soome vahelise mängu vastu oli täna taas ulmeline, kui Piletitasku keskkonnas oli ligi paarkümmend tuhat inimest ning kuna kohtade arv on piiratud, siis paljud teist jäid piletitest ilma," kirjutas Eesti korvpalliliit oma ametlikul kontol Facebookis.

"Väga-väga piiratud arv lisapileteid tuleb müügile augusti alguses, hoiame teid kursis kuupäeva ja kellaaegadega," lisas alaliit, kelle sõnul müüdi esmaspäeval välja 85 protsenti piletitest.

27. novembril võõrustab Eesti kahes viimases olümpiafinaalis mänginud tugevat Prantsusmaad ning 30. novembril kohtutakse voorsil kordusmängus Soomega. Valiksarja lõpetavad 25. ja 28. veebruaril toimuvad mängud Ungari ja Prantsusmaaga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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