Selgusid Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid MM-valiksarja mängudeks

Eesti rahvuskoondis peab augusti lõpus kaks MM-valiksarja teise ringi kohtumist, kui 27. augustil mängitakse võõrsil Miskolci linnas Ungariga ja seejärel võõrustatakse Tallinnas väljamüüdud Unibet Arenal 30. augustil Soomet.

Valikmängude eel peab koondis kaks kontrollmängu, kui esmalt mängitakse 20. augustil Kaunases Leeduga ning kaks päeva hiljem 22. augustil kohtutakse Trentos Itaaliaga.

Eesti koondis asub MM-valiksarja L-alagrupis kolmandal positsioonil. Kuuest mängust on võidetud ja kaotatud kolm. Alagrupi liider on Prantsusmaa viie võidu ja ühe kaotusega, teisel kohal asub Soome nelja võidu ja kahe kaotusega. Eestiga võrdselt kolm võitu ja kolm kaotust on kogunud Rootsi, Sloveenia ja Ungari.

Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid: Henri Drell, Sander Raieste, Kaspar Treier, Mikk Jurkatamm, Matthias Tass, Hugo Toom, Siim-Sander Vene, Kregor Hermet, Maik-Kalev Kotsar, Kasper Suurorg, Janari Jõesaar, Joonas Riismaa, Artur Konontšuk, Markus Ilver, Martin Paasoja, Kristian Kullamäe, Karl Johan Lips.