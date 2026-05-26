Teatejooksude Eesti meistrivõistlused kujunesid rekordiliseks

Andreas Mutli, Uku Renek Kronbergs, Hans-Christian Hausenberg ja Henri Loose Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Tartus Tamme staadionil toimunud teatejooksude Eesti meistrivõistlustel püstitati üks uus Eesti rekord ja kaks uut noorte rekordit.

Meeste Väike-Rootsi teatejooksus (100+200+300+400 m) püstitas Tartu SS Kalev teatenelik uue Eesti rekordi ajaga 1.52,84. Võistkond jooksis koosseisus Hans-Christian Hausenberg, Andreas Mutli, Henri Loose ja Uku Renek Kronbergs, kirjutas Eesti Kergejõustikuliit.

Varasem rekord kuulus ajaga 1.54,39 TÜASK võistkonnale (Mikk Mihkel Nurges, Rasmus Mägi, Markus Ellisaar, Rivar Tipp) ning oli joostud 10 aastat tagasi.

SK Elite Sport teatevõistkonnad püstitasid kaks uut Eesti noorte rekordit. Annaliisa Aren, Liisa Kivisto, Meribel-Liisbeth Maripuu ja Hiie Kärson püstitasid 4 × 100 m teatejooksus uue U-16 vanuseklassi Eesti rekordi ajaga 49,06. Eelmine rekord kuulus ajaga 49,48 Tallinna linna võistkonnale (Lisandra Häling, Ivona Marija Jakobson, Arina Tsatšurina, Mette Marii Estorn) ning oli püstitatud eelmisel aastal.

Uku Hann Susi, Rudolf Aavik ja Juss Joosep Ilisson tulid 3 × 800 m teatejooksus U-20 vanuseklassi Eesti meistriteks uut vanuseklassi rekordit tähistava ajaga 5.57,05. Eelmine rekord kuulus ajaga 6.01,53 samuti SK Elite Sport võistkonnale (Holger Himuškin, Rudolf Aavik, Juss Joosep Ilisson) ning oli püstitatud aasta aega tagasi samal võistlusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

