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Eesti U-20 korvpallikoondis avas võimsa spurdi toel EM-il võiduarve

Korvpall
Roger Hermet
Roger Hermet Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti kuni 20-aastaste korvpallikoondis teenis Slovakkias toimuval B-divisjoni EM-turniiril oma esimese võidu, alistades Šveitsi eakaaslased.

Esimene veerand möödus tasavägiselt, aga šveitslastel õnnestus teisel veerandil 11 punktiga juhtima minna ning poolajapausiks juhtisid nad 39:29. Eesti noored alustasid kolmandat veerandit aga väga võimsalt, kui ei lubanud vastasel esimese seitsme minutiga skoori teha, visates ise lausa 18 vastuseta punkti.

Otsustavale veerandile läks Eesti vastu 57:46 eduseisul ja kuigi Šveits suutis mängu lõpus edu väiksemaks lihvida, vormistasid Eesti noormehed 68:64 (16:19, 13:20, 28:7, 18:11) võidu.

Eesti resultatiivseim oli 13 punkti visanud Roger Hermet, Holger Suurorg ja Patrick Otto Mäe lisasid omalt poolt kümme silma. Kaheksa punkti visanud Tanel Lepp ja Gert Suvi näitasid mitmekülgsust: Lepa arvele jäi veel seitse korvisöötu, viis lauapalli ja kaks vaheltlõiget, Suvi haaras kuus lauda ja võttis samuti vastaselt kaks korda palli ära.

Eesti kaotas EM-i esimese kohtumise Ukraina vastu ning mängib järgmisena teisipäeval Luksemburgiga. Pärast seda minnakse kolmapäeval veel vastamisi Gruusia esindusega. Kõrgemasse divisjoni tõusmise lootuse säilimise nimel tuleb viieliikmeline alagrupp lõpetada kahe parema hulgas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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