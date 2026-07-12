Eesti U-20 korvpallikoondis avas võimsa spurdi toel EM-il võiduarve

Esimene veerand möödus tasavägiselt, aga šveitslastel õnnestus teisel veerandil 11 punktiga juhtima minna ning poolajapausiks juhtisid nad 39:29. Eesti noored alustasid kolmandat veerandit aga väga võimsalt, kui ei lubanud vastasel esimese seitsme minutiga skoori teha, visates ise lausa 18 vastuseta punkti.

Otsustavale veerandile läks Eesti vastu 57:46 eduseisul ja kuigi Šveits suutis mängu lõpus edu väiksemaks lihvida, vormistasid Eesti noormehed 68:64 (16:19, 13:20, 28:7, 18:11) võidu.

Eesti resultatiivseim oli 13 punkti visanud Roger Hermet, Holger Suurorg ja Patrick Otto Mäe lisasid omalt poolt kümme silma. Kaheksa punkti visanud Tanel Lepp ja Gert Suvi näitasid mitmekülgsust: Lepa arvele jäi veel seitse korvisöötu, viis lauapalli ja kaks vaheltlõiget, Suvi haaras kuus lauda ja võttis samuti vastaselt kaks korda palli ära.

Eesti kaotas EM-i esimese kohtumise Ukraina vastu ning mängib järgmisena teisipäeval Luksemburgiga. Pärast seda minnakse kolmapäeval veel vastamisi Gruusia esindusega. Kõrgemasse divisjoni tõusmise lootuse säilimise nimel tuleb viieliikmeline alagrupp lõpetada kahe parema hulgas.