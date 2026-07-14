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Eesti U-20 koondis jäi pärast võimsat lõpuspurti Luksemburgile napilt alla

Korvpalli Eesti koondis
Eesti U-20 korvpallikoondis
Eesti U-20 korvpallikoondis Autor/allikas: FIBA
Korvpalli Eesti koondis

Eesti U-20 meeste korvpallikoondis pidi Bratislavas peetaval Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniiril tunnistama Luksemburgi 73:69 paremust.

Eesti alustas kohtumist hästi ja juhtis avaveerandil 11:3, kuid Luxembourg vastas 11:0 spurdiga ning võitis esimese veerandaja 15:13.

Teisel veerandajal haaras Luksemburg mänguohjad täielikult. Eesti eksis rünnakul, kaotas korduvalt palli ning vastased kasutasid selle ära kiirete korvidega. Poolajapausile mindi 26:41 kaotusseisus.

Kolmandal veerandajal ei õnnestunud eestlastel vahet vähendada ning otsustavale neljandikule mindi vastu 42:60 kaotusseisult.

Viimasel veerandil alustas Eesti aga võimsat tagasitulekut. Meeskond võitis veerandaja koguni 27:13 ning Marten Alles tabas järjest mitu kaugviset, aidates Eesti lõpu eel vaid kolme punkti kaugusele. Viimastel sekunditel avanes Eestil võimalus kohtumine viigistada, kuid Rasmus Olopi kolmepunktivise ei tabanud. Luxembourg tabas seejärel ühe vabaviske ja vormistas 73:69 võidu.

Eesti resultatiivseim oli 30 punkti visanud Alles. Luksemburgi parimana kogus Mateo McSwain 19 punkti.

Eesti on nüüd alagrupis teeninud ühe võidu ja kaks kaotust. Alagrupiturniiri viimases kohtumises minnakse kolmapäeval vastamisi Gruusiaga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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