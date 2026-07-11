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Eesti korvpallinoored alustasid EM-i kaotusega

Korvpall
Holger Suurorg
Holger Suurorg Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti kuni 20-aastaste korvpallikoondis kaotas Slovakkias toimuval omaealiste B-divisjoni EM-turniiril esimese kohtumise Ukrainale 81:87 (18:21, 17:22, 16:17, 30:27).

Eesti koondise paremad olid Holger Suurorg 18 ja Marten Alles 11 punktiga. Võitjate vägesid vedas 23 punkti ja lausa 19 lauapalliga Desmond Yiamu.

Juba pühapäeval asub Eesti koondis vastamisi Šveitsiga, kes kaotas avamängu Luksemburgile 64:69, aga võitis seejärel Gruusiat 83:70.

Kõrgemasse divisjoni tõusmise lootuse säilimise nimel tuleb viieliikmeline alagrupp lõpetada kahe parema hulgas.

Toimetaja: Siim Boikov

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