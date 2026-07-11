Eesti korvpallinoored alustasid EM-i kaotusega

Juba pühapäeval asub Eesti koondis vastamisi Šveitsiga, kes kaotas avamängu Luksemburgile 64:69, aga võitis seejärel Gruusiat 83:70.

Eesti koondise paremad olid Holger Suurorg 18 ja Marten Alles 11 punktiga. Võitjate vägesid vedas 23 punkti ja lausa 19 lauapalliga Desmond Yiamu.

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