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U-20 korvpallikoondis lõpetas EM-finaalturniiri võidukalt

Korvpall
U-20 korvpallikoondislane Patrick Mäe
U-20 korvpallikoondislane Patrick Mäe Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti U-20 vanuseklassi noormeeste korvpallikoondis lõpetas Bratislavas peetud B-divisjoni EM-finaalturniiri võidukalt, alistades 17. koha kohtumises Kosovo 88:77.

Eesti noortekoondis teenis alagrupifaasis neljast mängust ühe võidu, kui alistas 68:64 Šveitsi. 17.–21. koha kohtumises olid Eesti noored võõrustajariigist Slovakkiast üle 72:71 ning lõpetasid siis turniiri teise järjestikuse võiduga, kui 17. koha kohtumises saadi jagu ka Kosovost.

Eesti haaras kohtumise alguses initsiatiivi ega loovutanud eduseisu kordagi, kirjutab Basket.ee. Avaveerandi järel juhiti 21:15, poolajaks kasvatati vahe 46:36 peale ning enne viimast veerandaega oli Eesti eduseis juba 68:49. Kuigi Kosovo suutis viimasel veerandajal vahet vähendada, kontrollis Eesti mängu lõpuni ja teenis kindla 88:77 võidu.

Eesti resultatiivseim oli Roger Hermet 19 punktiga. Patrick Mäe ja Remi-Andero Rumm lisasid kumbki üheksa punkti.

"Lõpetasime turniiri võiduga ning proovisime kõigile mänguaega anda. Viimase mängu eesmärgid said täidetud, domineerisime kogu kohtumise ning lõpus oleks edu võinud veel suuremgi olla," kommenteeris noortekoondise peatreener Valdo Lips.

Toimetaja: Anders Nõmm

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