X!

Tribuntsov parandas taas Eesti rekordit

Ujumine
Ralf Tribuntsov
Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Dmytro Shestakov/Eesti Ujumisliit
Ujumine

Ralf Tribuntsov püstitas Taani meistrivõistlustel uue Eesti rekordi 50 meetri seliliujumises, läbides distantsi ajaga 24,79.

Tribuntsov parandas sellega enda nimele kuulunud senist rahvusrekordit kahe sajandiksekundiga. Varasem tippmark 24,81 sündis tänavu mais Londonis peetud AP Race'i võistlusel.

Tribuntsovi uus rekord tõstis ta Euroopa tänavuse hooaja edetabelis 18. kohale.

Kogenud sprinteri nimel on nüüd Eesti rekordid nii 50 meetri selili-, vabalt- kui ka liblikujumises ning ta jätkab ettevalmistust suve tähtsamateks rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

ujumisuudised

14:47

Kaks Eesti ujujat kindlustasid koha juunioride EM-i poolfinaalis

13:28

Tribuntsov parandas taas Eesti rekordit

10.07

Rattur võitis Virtuse Euroopa suvemängudel neljanda medali

10.07

Tribuntsov sai Taani meistrivõistlustel esikoha

09.07

Jefimova ja Tribuntsov panevad enne EM-i vormi proovile

08.07

Randväli ujus vigastusest hoolimata juunioride EM-il 12. kohale

08.07

Randväli pääses juunioride EM-il poolfinaali

07.07

McIntosh purustas naiste ujumise vanima maailmarekordi

06.07

Keira Rattur võitis Virtuse Euroopa suvemängudel kuldmedali

06.07

Randväli tahab juunioride EM-il finaali murda: tean, mida oodata

29.06

15-aastane Jäärats tuli rekordiga Põhjamaade meistriks

28.06

Roomas langes 100 meetri vabaujumise maailmarekord

22.06

Tallinn premeeris Jefimovat koos teiste tiitlivõistluste medalistidega

21.06

Eesti ujuja tegi MK-sarjas karjääri parima etteaste

21.06

Jefimova saavutas Indianapolises teise koha: eelistan võita

20.06

Jefimova jõudis parima ajaga finaali, Douglass vapustas maailmarekordiga

18.06

Jefimova kerkis maailma hooaja edetabelis kuuendaks

17.06

Jefimova läheb USA-s püüdma hooaja parimaid aegu

11.06

Eesti lestaujumise juuniorid võitsid EM-il kolm medalit

29.05

Ujumistalent Randväli vaatab USA poole: Inglismaa on prooviperiood selleks

sport.err.ee uudised

15:17

FIFA loodab MM-finaali murutükkide müügiga teenida üle 11 miljoni dollari

14:47

Kaks Eesti ujujat kindlustasid koha juunioride EM-i poolfinaalis

14:10

Jacquelin naudib profiratturi elu: tunnen end nagu laps kommipoes

13:28

Tribuntsov parandas taas Eesti rekordit

12:58

VAATA OTSE | Eesti golfikoondis mängib koduse EM-i finaalis Iirimaaga Uuendatud

12:55

Võltsuudis kuulutas ekslikult Sadio Mane koondisekarjääri lõppenuks

12:14

U-20 koondise peatreener: parima mänguga suudame kõigiga konkureerida

11:40

Inglismaa sai enne MM-i veerandfinaali tagasi kaks tähtsat mängijat

11:02

Portugali uus peatreener soovib, et Ronaldo koondises jätkaks

10:48

TÄNA OTSE | Haalandi ja Kane'i duellis selgub kolmas poolfinalist

09:54

Wanyonyi purustas Monacos 1000 meetri maailmarekordi

09:19

Tallinn Race'il selguvad nädalavahetusel regati võitjad

08:12

Djokovic pärast kaotust: tahan Wimbledonis veel vähemalt korra mängida

00:35

Merino värav viis teist mängu järjest Hispaania edasi Uuendatud

10.07

Ott Järvela ja Alvar Tiisler: 48 tiimi formaat on tulnud, et jääda

10.07

Rally Estoniaks valmistuv Nõgene: lähme head võistlust pakkuma

10.07

Mölder: eesmärk on ikkagi Eestist väljas paremini mängida

10.07

ETV spordisaade, 10. juuli

10.07

Sinner ei andnud poolfinaalis Djokovicile suurt võimalust

10.07

VIDEO | Harju sahistas Transi võrku neli korda, kirja läks kolm väravat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo