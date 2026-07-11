Tribuntsov parandas taas Eesti rekordit

Tribuntsov parandas sellega enda nimele kuulunud senist rahvusrekordit kahe sajandiksekundiga. Varasem tippmark 24,81 sündis tänavu mais Londonis peetud AP Race'i võistlusel.

Tribuntsovi uus rekord tõstis ta Euroopa tänavuse hooaja edetabelis 18. kohale.

Kogenud sprinteri nimel on nüüd Eesti rekordid nii 50 meetri selili-, vabalt- kui ka liblikujumises ning ta jätkab ettevalmistust suve tähtsamateks rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks.