Jefimova, Zirk, Tribuntsov ja teised stardivad Londoni olümpiaujulas

Laupäevast esmaspäevani ehk 23.–25. maini osalevad Eesti koondise ujujad Londonis toimuval mainekal AP Race International võistlusel, kus stardis on ka mitmed olümpiamedalistid ja maailmarekordiomanikud. Eestlastest asuvad võistlustulle Eneli Jefimova, Kregor Zirk, Ralf Tribuntsov, Daniel Zaitsev, Maari Randväli ja teised.

Jefimova jaoks on tegu pika basseini hooaja algusega. Londonis ootab teda rinnuliujumise täisprogramm: 200, 100 ja 50 meetrit rinnuli. Möödunud nädalal Eesti meistrivõistlustel ujus Jefimova 50 meetri rinnuliujumise Euroopa hooaja kuuenda tulemuse 30,55. 100 ja 200 meetris on tema tänavused parimad tulemused vastavalt 1.07,37 ja 2.28,74.

Kõva konkurentsi pakub eestlannale briti ujuja Angharad Evans, kes juhib 100 ja 200 meetri rinnuliujumise Euroopa hooaja edetabelit tulemustega vastavalt 1.04,96 ja 2.19,70.

Olümpiafinalist Kregor Zirk alustas hooaega edukate ujumistega rahvusvahelstel võistlustel Rootsis ja Norras ning enne Inglismaa võistlust tegi Zirk treener Tom Rushtoni juhendamisel korraliku töölaagri Andorra kõrgmäestikus.

Zirgi põhialal 200 meetri liblikujumises annab tema aprillis ujutud hooaja tippmark 1.56,99 Euroopa hooaja edetabelis 17. koha. Lisaks on Zirk üles antud 100 meetri liblikujumises ning 200 ja 400 meetri vabaujumises.

Sprinterid Ralf Tribuntsov ja Daniel Zaitsev näitasid head minekut juba eelmisel nädalavahetusel Tartus toimunud Eesti meistrivõistlustel. Tribuntsov püstitas nädal tagasi 100 meetri vabaujumises Eesti rekordi ning jäi oma põhialal 50 meetri seliliujumises rahvusrekordist vaid 11 sajandiku kaugusele. Zaitsev oli omakorda väga lähedal enda nimele kuuluvale 50 meetri liblikujumise Eesti rekordile, mis on püsinud alates 2019. aastast.

Toni Meijeli juhendamisel treenivad sprinterid võtavad Londonis ette kolm sprinti: 50 meetrit vabalt, selili ja liblikat. Eesti rekordid kuuluvad 50 meetri vabaujumises (22,07) ja seliliujumises (24,87) Tribuntsovile ning 50 meetri liblikujumises (23,26) Zaitsevile.

Säravaid tulemusi on oodata ka 16-aastaselt Maari Randvälilt, kes sel aastal saanud enda nimele kõik seliliujumise täiskasvanute Eesti rekordid. Inglismaa Mount Kelly kolledžis õppiv Randväli on endale valinud tiheda programmi, kus võistleb viiel alal: 100 ja 50 meetrit selili, 100 meetrit liblikat ning 100 ja 50 meetrit vabalt.

Koondisesse kuuluvatest noorujujatest on Londonis stardis veel juunioride Euroopa meistrivõistluste poolfinalist Siim Kesküla, eelmisel aastal juunioride maailmameistrivõistlustel debüüdi teinud Gerd Johan Lessing, juunioride EM-il võistelnud Aleksei Denissov ning tänavu juunioride EM-i debüüdiks valmistuvad Erik Mäesepp ja Ksenia Bažanova.

AP Race Internationali korraldab kolmekordne olümpiavõitja Adam Peaty. Londoni olümpiaujulas saab ujumas näha nii Peatyt ennast kui ka mitmeid olümpiamängude ja tiitlivõistluste medaliste, sh nimekamad Duncan Scott, Daniel Wiffen, Lukas Märtens.

Eesti koondislaste kava Londonis:

Laupäev, 23. mai

Meeste 400 m kompleksi – Denissov

Meeste 100 m liblikat – Zirk

Naiste 50 m vabalt – Bažanova, Randväli

Meeste 50 m vabalt – Tribuntsov, Zaitsev, Kesküla

Naiste 200 m rinnuli – Jefimova

Meeste 200 m selili – Mäesepp

Naiste 50 m selili – Randväli

Pühapäev, 24. mai

Meeste 400 m vabalt – Zirk, Lessing, Mäesepp

Meeste 50 m selili – Tribuntsov, Zaitsev

Meeste 100 m vabalt – Kesküla

Naiste 100 m selili – Randväli

Meeste 200 m liblikat – Zirk

Naiste 100 m rinnuli – Jefimova, Bažanova

Meeste 200 m kompleksi – Denissov

Esmaspäev, 25. mai

Naiste 100 m vabalt – Randväli, Bažanova

Meeste 50 m liblikat – Tribuntsov, Zaitsev

Naiste 50 m rinnuli – Jefimova

Naiste 100 m liblikat – Randväli

Meeste 200 m vabalt – Kesküla, Denissov, Lessing, Mäesepp, Zirk