X!

Jefimova, Zirk, Tribuntsov ja teised stardivad Londoni olümpiaujulas

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Ujumine

Laupäevast esmaspäevani ehk 23.–25. maini osalevad Eesti koondise ujujad Londonis toimuval mainekal AP Race International võistlusel, kus stardis on ka mitmed olümpiamedalistid ja maailmarekordiomanikud. Eestlastest asuvad võistlustulle Eneli Jefimova, Kregor Zirk, Ralf Tribuntsov, Daniel Zaitsev, Maari Randväli ja teised.

Jefimova jaoks on tegu pika basseini hooaja algusega. Londonis ootab teda rinnuliujumise täisprogramm: 200, 100 ja 50 meetrit rinnuli. Möödunud nädalal Eesti meistrivõistlustel ujus Jefimova 50 meetri rinnuliujumise Euroopa hooaja kuuenda tulemuse 30,55. 100 ja 200 meetris on tema tänavused parimad tulemused vastavalt 1.07,37 ja 2.28,74.

Kõva konkurentsi pakub eestlannale briti ujuja Angharad Evans, kes juhib 100 ja 200 meetri rinnuliujumise Euroopa hooaja edetabelit tulemustega vastavalt 1.04,96 ja 2.19,70.

Olümpiafinalist Kregor Zirk alustas hooaega edukate ujumistega rahvusvahelstel võistlustel Rootsis ja Norras ning enne Inglismaa võistlust tegi Zirk treener Tom Rushtoni juhendamisel korraliku töölaagri Andorra kõrgmäestikus.

Zirgi põhialal 200 meetri liblikujumises annab tema aprillis ujutud hooaja tippmark 1.56,99 Euroopa hooaja edetabelis 17. koha. Lisaks on Zirk üles antud 100 meetri liblikujumises ning 200 ja 400 meetri vabaujumises.

Sprinterid Ralf Tribuntsov ja Daniel Zaitsev näitasid head minekut juba eelmisel nädalavahetusel Tartus toimunud Eesti meistrivõistlustel. Tribuntsov püstitas nädal tagasi 100 meetri vabaujumises Eesti rekordi ning jäi oma põhialal 50 meetri seliliujumises rahvusrekordist vaid 11 sajandiku kaugusele. Zaitsev oli omakorda väga lähedal enda nimele kuuluvale 50 meetri liblikujumise Eesti rekordile, mis on püsinud alates 2019. aastast.

Toni Meijeli juhendamisel treenivad sprinterid võtavad Londonis ette kolm sprinti: 50 meetrit vabalt, selili ja liblikat. Eesti rekordid kuuluvad 50 meetri vabaujumises (22,07) ja seliliujumises (24,87) Tribuntsovile ning 50 meetri liblikujumises (23,26) Zaitsevile.

Säravaid tulemusi on oodata ka 16-aastaselt Maari Randvälilt, kes sel aastal saanud enda nimele kõik seliliujumise täiskasvanute Eesti rekordid. Inglismaa Mount Kelly kolledžis õppiv Randväli on endale valinud tiheda programmi, kus võistleb viiel alal: 100 ja 50 meetrit selili, 100 meetrit liblikat ning 100 ja 50 meetrit vabalt.

Koondisesse kuuluvatest noorujujatest on Londonis stardis veel juunioride Euroopa meistrivõistluste poolfinalist Siim Kesküla, eelmisel aastal juunioride maailmameistrivõistlustel debüüdi teinud Gerd Johan Lessing, juunioride EM-il võistelnud Aleksei Denissov ning tänavu juunioride EM-i debüüdiks valmistuvad Erik Mäesepp ja Ksenia Bažanova.

AP Race Internationali korraldab kolmekordne olümpiavõitja Adam Peaty. Londoni olümpiaujulas saab ujumas näha nii Peatyt ennast kui ka mitmeid olümpiamängude ja tiitlivõistluste medaliste, sh nimekamad Duncan Scott, Daniel Wiffen, Lukas Märtens.

Eesti koondislaste kava Londonis:

Laupäev, 23. mai
Meeste 400 m kompleksi – Denissov
Meeste 100 m liblikat – Zirk
Naiste 50 m vabalt – Bažanova, Randväli
Meeste 50 m vabalt – Tribuntsov, Zaitsev, Kesküla
Naiste 200 m rinnuli – Jefimova
Meeste 200 m selili – Mäesepp
Naiste 50 m selili – Randväli

Pühapäev, 24. mai
Meeste 400 m vabalt – Zirk, Lessing, Mäesepp
Meeste 50 m selili – Tribuntsov, Zaitsev
Meeste 100 m vabalt – Kesküla
Naiste 100 m selili – Randväli
Meeste 200 m liblikat – Zirk
Naiste 100 m rinnuli – Jefimova, Bažanova
Meeste 200 m kompleksi – Denissov

Esmaspäev, 25. mai
Naiste 100 m vabalt – Randväli, Bažanova
Meeste 50 m liblikat – Tribuntsov, Zaitsev
Naiste 50 m rinnuli – Jefimova
Naiste 100 m liblikat – Randväli
Meeste 200 m vabalt – Kesküla, Denissov, Lessing, Mäesepp, Zirk

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

ujumisuudised

18:09

Jefimova, Zirk, Tribuntsov ja teised stardivad Londoni olümpiaujulas

21.05

Olümpiaujuja Romanjuk asub tööle ujumisliidus, aga jätkab sportlaskarjääri

17.05

Eesti meistrivõistluse viimasel päeval paistis enim silma Daniel Zaitsev

17.05

Jefimova: maikuuks tundsin end Ameerikas juba väga mugavalt

17.05

Eesti meistrivõistlustel medaleid koguv Jäärats: EM-il tuleb parem aeg!

16.05

Tribuntsov: tahaks olla lühiraja MM-il suures mängus

15.05

Eesti rekordit nihutanud Tribuntsov: ei teadnud, mida üldse oodata!

15.05

Tribuntsov parandas rahvusrekordit, Jefimova alistas Salu

03.05

Tribuntsov võitis USA-s kuldmedali ja oli lähedal Eesti rekordile

02.05

Jefimova võitis USA-s olümpiapronksi ees, aga jääb Eesti edetabelis teiseks

01.05

Jefimova sai hooaja avavõistlusel kolmanda koha, Tribuntsov neljas

29.04

Jefimova võistleb taas pikas basseinis: ootan huviga, milleks olen võimeline

28.04

Eneli Jefimova sai tunnustuse osaliseks

24.04

Mõtsnik ujus Berliinis uue Eesti rekordi

24.04

Suure arenguhüppe teinud Salu tõusis Euroopa hooaja edetabelis neljandaks

23.04

Randväli ja Iltšišin püstitasid Leedus Eesti rekordi

18.04

Zirk tõusis Bergenis Euroopa hooaja edetabelis kuuendaks

17.04

Zirk jõudis Norras esimesena finaali

13.04

Eesti ujumisliit taunib teiste põhjamaadega otsust venelased tagasi lubada

13.04

Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

sport.err.ee uudised

19:38

Kiira Paškov sai kodusel juunioride ITF J30 turniiril kaks esikohta

19:27

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

18:41

Kodustel teedel sõitnud Itaalia rattur võitis Giro etapi

18:09

Jefimova, Zirk, Tribuntsov ja teised stardivad Londoni olümpiaujulas

17:31

Eesti karateka tuli EM-il seitsmendaks

17:15

Jõhvi saabuvad mitmed maailma kuulitõuke- ja kettaheitetipud

16:42

Alvaro Arbeloa ei jätka Madridi Reali peatreenerina

16:02

Rannula tüüris Legia poolfinaali

15:50

Eesti ja Gruusia jalgpallilegendid mängivad mai lõpus rahvusstaadionil

15:21

Anikina jõudis Rumeenias J200 turniiril poolfinaali

14:43

Guardiola lahkubki Cityst, Carrick jätkab Unitedi peatreenerina

13:58

Rattaralli veteran Kalju Koch: tänavu tahan üksipäini veereda

12:58

Teigamägi sai kandidaadina 44, Tudeberg 18 EOK liikme toetuse

12:45

Naiste võrkpallikoondis kohtub Euroopa liiga eel kahel korral Lätiga

11:59

Suri USA autospordikuulsus Kyle Busch

11:33

Saksamaa meedia: Hein sõlmis Werderiga nelja aasta pikkuse lepingu

10:24

Kahekordne maailmameister Shoma Uno naaseb tippsporti jäätantsijana

09:58

Hollas ja Remmelg pääsesid MK-etapil 24 parema sekka, mehed põhiturniirile

09:44

Käidi Šveitsi meistriks juhendanud peatreener siirdus Bundesligasse

08:52

Knicks sai ka teist korda Cavaliersist jagu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo