Randväli püstitas Londonis Eesti rekordi, Jefimova kolmas

Londoni olümpiaujulas alanud ujumisvõistluse AP Race International avapäev tõi Eesti ujujatele rahvusrekordi ja poodiumikohad. 16-aastane Maari Randväli püstitas 50 meetri seliliujumises uue Eesti rekordi, Eneli Jefimova teenis 200 meetri rinnuliujumises kolmanda koha ning Ralf Tribuntsov ja Daniel Zaitsev ujusid hooaja tippmargid.

Õhtuseid finaale alustasid eestlased 50 meetri vabaujumisega, kus Tribuntsov ja Zaitsev näitasid hooaja parimaid tulemusi. Finaali võitis ameeriklane Jonathan Kulow ajaga 21,91, teise koha pälvis iirlane Thomas Fannon (21,98) ning kolmandana lõpetas britt Matthew Richards tulemusega 22,16.

Tribuntsov sai ajaga 22,17 neljanda koha, jäädes poodiumist vaid sajandiku kaugusele. Sealjuures jäi ta vaid kümnendiku kaugusele enda nimel olevast Eesti rekordist, mille ta püstitas eelmisel aastal samal võistlusel.

Zaitsev lõpetas vabaujumise sprindi kaheksandana 22,49-ga ja jäi oma 2021. aastal Budapestis ujutud isiklikust rekordist 17 sajandiku kaugusele.

Eneli Jefimova alustas võistlust 200 meetri rinnuliujumisega. Ta läbis distantsi kiiremini kui mai alguses Floridas, ujudes uue hooaja tippmargi 2.27,18, millega teenis kolmanda koha. Võidu võttis Euroopa hooaja edetabeli liider, britt Angharad Evans ajaga 2.21,81. Teiseks tuli sakslanna Lena Ludwig tulemusega 2.26,99.

16-aastane Maari Randväli tegi suurepärase ujumise 50 meetri seliliujumises, püstitades ajaga 28,73 nii juunioride kui ka täiskasvanute Eesti rekordi. Varasem tippmark oli ujutud märtsis Edinburghis ja sellest kärpis Randväli üheksa sajandiku. Rekord andis talle finaalis kümne võistleja seas kaheksanda koha ja juunioride arvestuse pronksmedali.

Enne seliliujumist startis Mount Kelly kolledžis õppiv Randväli veel 50 meetri vabaujumises, kus ujus uue isikliku rekordi 26,23.

Juunioride arvestuses saavutas teise koha ka Aleksei Denissov, kes ujus 400 meetri kompleksujumises isikliku rekordi lähedase tulemuse 4.30,69.

Päeva lõpetas Kregor Zirk kõrvalala 100 meetri liblikujumisega, kus ta sai hooaja tippmargiga 53,48 seitsmenda koha. Pühapäeval stardib Zirk oma põhialal 200 meetri liblikujumises.

Võistlus jätkub Londonis esmaspäevani.

Eesti koondislaste kava:

Pühapäev, 24. mai

Meeste 400 m vabalt – Lessing, Mäesepp

Meeste 50 m selili – Tribuntsov, Zaitsev

Meeste 100 m vabalt – Kesküla

Naiste 100 m selili – Randväli

Meeste 200 m liblikat – Zirk

Naiste 100 m rinnuli – Jefimova, Bažanova

Meeste 200 m kompleksi – Denissov

Esmaspäev, 25. mai

Naiste 100 m vabalt – Randväli, Bažanova

Meeste 50 m liblikat – Tribuntsov, Zaitsev

Naiste 50 m rinnuli – Jefimova

Naiste 100 m liblikat – Randväli

Meeste 200 m vabalt – Kesküla, Denissov, Lessing, Mäesepp, Zirk