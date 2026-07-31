Tribuntsov võitis Sloveenias uue Eesti rekordiga

Tribuntsov sai hommikuses eelujumises kirja kõige kiirema aja (22,32) ning näitas veel paremat minekut finaalis, kus ujus välja aja 22,05, mis oli kaks sajandikku kiirem tema nimele kuulunud senisest rahvusrekordist.

Daniel Zaitsev saavutas oma hooaja tippmargiga 22,48 eelujumise kokkuvõttes teise koha. Finaalis tuli Zaitsev 22,67-ga teisele kohale.

Tribuntsov ja Zaitsev testivad Sloveenias vormi ülejärgmisel nädalal Pariisis algavateks Euroopa meistrivõistlusteks. Tribuntsov stardib Mariboris veel 50 meetri liblik- ja seliliujumises ning Zaitsev osaleb veel 50 meetri liblikujumises.