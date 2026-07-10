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Torstein Träen katkestab Tour de France'i laskumisel saadud vigastuse tõttu

Jalgrattasport
Torstein Träen
Torstein Träen Autor/allikas: SCANPIX/jeep.vidon/SIPA
Jalgrattasport

Norralane Torstein Träen (Uno-X Mobility) kukkus Col du Tourmalet laskumisel ning on sunnitud Tour de France'i pooleli jätma.

Kaks etappi kollast liidrisärki kandnud rattur lahkub võistluselt peapõrutuse ja mitme roidemurruga. Kuigi ta jõudis pärast Col du Tourmalet laskumisel toimunud kukkumist kuuenda etapi finišisse, teatas tema meeskond neljapäeva hilisõhtul, et kukkumise tagajärjed ei võimalda tal seitsmendal etapil startida, vahendab Cyclingnews.

"Torstein läbis pärast kukkumist raja ääres tehtud peapõrutuse kontrolli ja suutis sõitu Gavarnie-Gedre'is asuva finišini jätkata. Pärast meditsiinipersonali täiendavat ülevaatust, diagnoositi tal peapõrutus ja mitu roidemurdu," teatas meeskond Uno-X Mobility pressiteates.

Norralane oli tõusnud liidriks, kui oli neljanda etapi jooksikute grupis saavutanud märkimisväärse edu. Ta alustas tänavuse Tour de France'i esimest mägietappi 28-sekundilise eduga lähima konkurendi Sean Quinni (EF Education-EasyPost) ees ja 7 minuti ja 53 sekundi suuruse eduga Tadej Pogačari (UAE Team Emirates-XRG) ees, kes oli kuuendal etapil võimsa sõiduga kollase liidrisärgi enda kätte haaranud.

Enne võistluspäeva algust loodeti, et Träen suudab kollast särki hoida nii mägietapi ajal kui ka teise võistlusnädala alguses, kuigi eeldati, et ta peab särgi loovutama hetkel, mil võitlus üldarvestuse võidu nimel tõeliselt ägeneb. Pogačar otsustas aga varakult oma üleolekut näidata ning juba enne kukkumist oli Träen Tourmalet tõusu alumises osas aega kaotanud.

Kui õnnetus laskumisel juhtus, sõitis kollases särgis ratturi ees laskumisel meeskonnakaaslane. Pärast rataste kokkupõrget kukkus ta rängalt ning läbis enne sõidu jätkamist tervisekontrolli. Träen lõpetas päeva 51. kohal, kaotades etapivõitja Pogačarile ligi pool tundi.

Uno-X Mobility juht Thor Hushovd sõnas, et see polnud kindlasti selline saatus, mida Träeri ja ühe jalgrattaspordi hinnalisima särgi seiklusele sooviti. 

"Torstein kinkis meeskonnale ajaloolise hetke ning see, mille tema ja kogu meeskond viimastel päevadel saavutasid, on midagi, mille üle tunneme alati uhkust. Kuid pärast õhtuseid täiendavaid uuringuid sai selgeks, et ta ei saa jätkata. Loomulikult on pettumus lahkuda võistluselt sellisel moel, kuid praegu on kõige tähtsam, et Torstein saaks vajalikku ravi ja taastuks," sõnas Hushovd.

Träen on kolmas norralane, kes on Tour de France'il kollase särgi selga tõmmanud – varasemalt on seda teinud veel Hushovd ja Alexander Kristoff. Lisaks kandis ta 2025. aasta Vuelta a Espana neljal etapil punast särki.

Toimetaja: Lisette Holst

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