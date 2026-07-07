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Vähi seljatanud Norra rattur kerkis Prantsusmaa velotuuri liidrisärki

Jalgrattasport
Torstein Träen
Torstein Träen Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Prantsusmaa velotuuri neljanda etapi (Carcassonne - Foix; 181,9 km) võitis taanlane Mads Pedersen (Lidl–Trek). Uueks üldliidriks kerkis aga norralane Torstein Träen (Uno-X Mobility).

Teisipäevasel etapil, mille käigus kerkis õhutemperatuur 40 kuumakraadini, eraldus alguses 34-pealine jooksikute grupp ning viimaseks 30 kilomeetriks jäi sealt alles kümme ratturit.

Erinevalt eelmisest etapist, kus UAE Team Emirates hoidis jooksikuid kontrolli all ning viis suursoosik Tadej Pogacari lõpuks liidrisärki, suhtuti teisipäeval ees toimuvasse rahulikult ning vahe venis enam kui kümnele minutile.

Väikest jooksikute gruppi kontrollis kõrge tempoga Lidl–Trek, kes sai punti Mads Pederseni, Quinn Simmonsi ning Mathias Vaceki, tšehh viiski viimaseks paremkurviks taanlase heale positsioonile ning nagu arvata võis, ei olnud Pedersenile lõpusprindis vastaseid. Simmons oli tema järel teine ning kolmandaks tuli hispaanlane Raul Garcia Pierna (Movistar).

Et jooksikute grupp kasvatas vahe suureks, oli lõpu eel selge, et kui norralane Torstein Träen ameeriklasest Sean Quinnist (EF Education - EasyPost) maha ei jää, kerkib tema Touri kollasesse liidrisärki ja nii ka läks. Quinn kaotab talle kokkuvõttes 28 sekundit, Pogacar jääb neljandana maha 7.53. Ilmselt jääb Träen liidriks ka järgmise etapi järel, aga kuuendal etapil tõustakse legendaarse Tourmalet' tippu ning siis võtab mõni suursoosikutest arvatavasti särgi tagasi enda selga.

Norralase taustalugu on üsna põnev: 2022. aasta mais oli ta Sierra Nevadas Uno-X-iga treeninglaagris, kui meeskonna arst teatas, et Träen on andnud positiivse dopinguproovi. Tiimiarst suunas ta edasi haiglasse, kus leiti, et norralasel on munandivähk; pärast noa all käimist ja vasaku munandi eemaldamist naasis ta võistlustulle neli kuud hiljem augustis Balti Keti velotuuril. Mullu kandis Träen liidrisärki ka Hispaania velotuuril.

Toimetaja: Anders Nõmm

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