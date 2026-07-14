Tour de France'i ratturid pagesid kehvast hotellitoast ja magasid rõdul

Tour de France'il osaleva Norra meeskonna Uno-X Mobility kaksikvennad Tobias ja Anders Halland Johannessen leidsid end enne järjekordset etappi ootamatust olukorrast. Kuna hotellituba ei vastanud nende ootustele, otsustasid nad voodid rõdule tõsta ning veeta öö lageda taeva all.

Norra ratturid jagasid juhtunust kaadreid sotsiaalmeedias. Instagrami postitatud videos on näha, kuidas voodid on hotellitoast terrassile viidud.

When your hotel during the Tour de France is so questionable that sleeping on the balcony feels like the better option



Anders Halland Johannessen and Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) pic.twitter.com/rM0rkLeBxI — Domestique (@Domestique___) July 13, 2026

Tour de France'il osaleva Norra meeskonna Uno-X Mobility kaksikvennad Tobias ja Anders Halland Johannessen leidsid end enne järjekordset etappi ootamatust olukorrast. Kuna hotellituba ei vastanud nende ootustele, otsustasid nad voodid rõdule tõsta ning veeta öö lageda taeva all.

Anders Halland Johannessen avaldas X-is veel video, mis annavad aimu, millistes tingimustes ratturid majutati. Ühes klipis on näha hotellitoa nurka katvat suurt ämblikuvõrku.

"Oleks võinud hullemgi olla. See on meie hotell," kirjutas irooniliselt X-is.

Could be worse, this is ours pic.twitter.com/ijPNxKc69Y — Anders H. Johannessen (@AndersHJohanne2) July 13, 2026

Johannesseni postitused ilmusid ajal, mil Tour de France'i hotellitingimused on pälvinud tavapärasest rohkem tähelepanu. Alles hiljuti tekitas kõneainet see, et velotuuri suursoosik Tadej Pogacar ja tema meeskond UAE Team Emirates-XRG pidid Prantsusmaa kuumuses ööbima hotellis, kus puudus konditsioneer.