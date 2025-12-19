X!

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek

Foto: Kuvatõmmis
Endine profitennisist Anett Kontaveit võitis koos paarilise Nora Leinusega koduse padeliturniiri EPL Padel Masters. Sealjuures sai Kontaveit väljakul jagu ka Kaia Kanepist.

Padel Masters turniirile said kutse Eesti padeliliidu edetabeli kaheksa paremat meest ning neli paremat naist. Kui meeste seas mängitakse ka finaal, siis Kontaveit ja Leinus tagasid esikoha koondpunktide tulemusel: neljapäeva õhtul alistati Kaia Kanepi ja Jelena Kalve, reedel kõrgeima paigutusega paar Gendra Raag - Desire Pärn.

19-aastane Leinus rääkis oma intervjuus, et võidu tagas õige paarilise valik. "Nora on liiga lahke: võit tuli küll õige paarilise valiku tõttu, aga tänu sellele, et mina valisin õige paarilise!" naeris Kontaveit. "Nora mängib tõesti väga-väga heal tasemel, on väga tubli ja mina leian liiga harva aega harjutamiseks. Nora kattis täna väljakust 75 protsenti ära ja mina olin õigel ajal õiges kohas," lisas endine maailma teine reket.

"Nora mängis noorena ka tennist, padel on Eestis küllaltki noor spordiala ja ma isegi ei tea, kas meil on mängijaid, kes on ainult padelit mänginud," tõdes Kontaveit ala populaarsuse kohta. "Meile tuuakse välismaa treenereid ja mängijaid, kes aitavad ka taset kindlasti edendada. Meil see buum alles algab, aga osades riikides on seda ala mängitud väga pikki aastaid. Neil on kindlasti meie ees suur eelis, aga on üliäge, kuidas padel on inimestele hinge pugenud. See on sotsiaalne ja lõbus spordiala, millega on lihtne alustada."

Kontaveit ja Kanepi kohtusid mängijakarjääri jooksul ametlikult ühe korra, kui 2022. aasta sügisel Tallinnas toimunud WTA 250 turniiri poolfinaalis sai Kontaveit 6:4, 6:4 võidu. Neljapäeval oldi taas vastamisi, seekord võtsid Kontaveit ja Leinus võidu numbritega 6:4, 6:2.

"Tennises võtsin kindlasti asju väga-väga palju tõsisemalt," kinnitas Kontaveit. "Pean endale aru andma, et kuna ma tõesti jõuan harva padelitrenni, ei saa ma endalt oodata ka ma-ei-tea-mis tulemusi ja oskusi. Võtan palju rahulikumalt, Kaia on alati väga rahulik välja näinud. Minu arust oli väga sõbralik meeleolu. Padelis on üldse teistmoodi, poolte vahetusel lüüakse ka üksteisele patsu. Tennises on ikka murdjam olek väljakul."

