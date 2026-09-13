TÄNA OTSE | Paide Linnameeskond üritab Premium liigas kolmandaks kerkida

Jalgpalli Premium liiga 28. mänguvoor jätkub pühapäeval, kui Paide Linnameeskond võõrustab Harju JK Laagrit. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.25, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov.

Paide Linnameeskond on enne pühapäevast mängu Premium liiga tabelis neljandal kohal (47 p), aga pääseks võiduga mööda Nõmme Kaljust (47 p). Teisel kohal on Tallinna FC Flora (52 p) ning nii Kaljul kui Floral on peetud kaks mängu rohkem ehk Paide parandaks võiduga kohta tabelis kui ka heitluses hõbemedali eest. Tallinna FCI Levadia (68 p) on saavutanud konkurentide ees juba hiiglasliku edu.

Vastu tuleb aga Harju Laagri, kellega Paidel pole sel hooajal lihtne olnud: hooaja esimeses mängus mängiti välja 2:2 viik, teises mängus sai Paide küll 1:0 võidu, aga juulis saavutasid harjukad koduväljakul lausa 5:2 võidu.

"Paidega on meil sel hooajal punktide mõttes seis viigis. Viimane 5:2 võit näitas, et oleme võimelised kaalukaussi enda kasuks kallutama, aga pühapäeval algab kõik nullist," ütles Harju Laagri keskväljamees Reinhard Reimaa.

Nädala keskel pidi Harju tunnistama Pärnu JK Vapruse paremust tulemusega 3:2, Paide sai võõrsil jagu Tartu JK Tammekast 2:0. "Võtmeteguriks saab see, kes on kolmapäevasest mängust paremini taastunud ja suutnud lühikese ajaga paremini valmistuda," lisas Reimaa.

"Paidesse ei lähe me lihtsalt head esitust tegema, vaid kolme punkti võtma."

Harju Laagri on 31 punktiga liigatabelis seitsmendal real, Pärnu Vaprus (34 p) on kolme punkti kaugusel.

Pühapäeva õhtul võõrustab FC Kuressaare veel Tartu JK Tammekat.