X!

TÄNA OTSE | Paide Linnameeskond üritab Premium liigas kolmandaks kerkida

Premium liiga
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga 28. mänguvoor jätkub pühapäeval, kui Paide Linnameeskond võõrustab Harju JK Laagrit. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.25, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov.

Paide Linnameeskond on enne pühapäevast mängu Premium liiga tabelis neljandal kohal (47 p), aga pääseks võiduga mööda Nõmme Kaljust (47 p). Teisel kohal on Tallinna FC Flora (52 p) ning nii Kaljul kui Floral on peetud kaks mängu rohkem ehk Paide parandaks võiduga kohta tabelis kui ka heitluses hõbemedali eest. Tallinna FCI Levadia (68 p) on saavutanud konkurentide ees juba hiiglasliku edu.

Vastu tuleb aga Harju Laagri, kellega Paidel pole sel hooajal lihtne olnud: hooaja esimeses mängus mängiti välja 2:2 viik, teises mängus sai Paide küll 1:0 võidu, aga juulis saavutasid harjukad koduväljakul lausa 5:2 võidu.

"Paidega on meil sel hooajal punktide mõttes seis viigis. Viimane 5:2 võit näitas, et oleme võimelised kaalukaussi enda kasuks kallutama, aga pühapäeval algab kõik nullist," ütles Harju Laagri keskväljamees Reinhard Reimaa.

Nädala keskel pidi Harju tunnistama Pärnu JK Vapruse paremust tulemusega 3:2, Paide sai võõrsil jagu Tartu JK Tammekast 2:0. "Võtmeteguriks saab see, kes on kolmapäevasest mängust paremini taastunud ja suutnud lühikese ajaga paremini valmistuda," lisas Reimaa.

"Paidesse ei lähe me lihtsalt head esitust tegema, vaid kolme punkti võtma."

Harju Laagri on 31 punktiga liigatabelis seitsmendal real, Pärnu Vaprus (34 p) on kolme punkti kaugusel.

Pühapäeva õhtul võõrustab FC Kuressaare veel Tartu JK Tammekat.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

premium liiga uudised

08:05

TÄNA OTSE | Paide Linnameeskond üritab Premium liigas kolmandaks kerkida

12.09

Flora pööras raske seisu magusaks võiduks

12.09

Levadia alistas kindlalt Vapruse, Kalju lõpetas mõõna

09.09

Voolaid: oleme Kalju ja Paide kandadel, aga natuke ei ole ka

09.09

VIDEO | Paide Linnameeskond lõi Tammekale kaks vastuseta väravat

09.09

Üheksakesi jäänud Paide alistas Tartus Tammeka

08.09

Flora viigistas Transiga, Kalju kaotas Nõmme derbis

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Nõmme Unitedi peatreeneriks saab kolmel MM-il mänginud ameeriklane

06.09

Teise poolaja väravad tõid Levadiale taas võidu

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

12:12

Prahas üldvõidu saavutanud Kiivikas teenis profikaardi

11:37

Laura Anga võitis Lõuna-Ameerika karikasarjas kaks kulda

11:20

FOTOD | Tallinna Maratoni võitis keenialane, Hussar teine Uuendatud

11:00

TÄNA OTSE | USA ja Prantsusmaa selgitavad naiste korvpalli maailmameistri

10:20

TÄNA OTSEBLOGI | Kas võrkpallikoondis saab Taanist jagu?

09:44

Euroliiga finaalis mänginud Ottender: saime sel hooajal lävest üle

09:08

Sabalenkast jagu saanud Rõbakina sai kolmanda slämmivõidu

08:33

Solberg on Tšiilis viimase päeva eel liider, Virves oma klassi teine

08:05

TÄNA OTSE | Paide Linnameeskond üritab Premium liigas kolmandaks kerkida

12.09

Mõlemad Eesti rannavollepaarid tulid U-22 EM-il üheksandaks

12.09

Mistra teenis eurosarjas suure võidu

12.09

Hispaania andis USA-le kõva lahingu, kuid jäi ikkagi finaali ukse taha Uuendatud

12.09

Rattamaratonide sarja üldvõitjaks tulid Kivistik ja Leinonen

12.09

Nurme: ei oleks 20 aastat tagasi arvanud, et olen ikka number üks

12.09

ETV spordisaade, 12. september

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo