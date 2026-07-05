Eesti koondis lõpetas juunioride motokrossi MM-i viienda kohaga

Eesti kogus kolme võistlusklassi peale 37 punkti, jäädes alla vaid võitnud Prantsusmaale (7 punkti), Ameerika Ühendriikidele (16 punkti), Itaaliale (24 punkti) ja Hispaaniale (32 punkti). Üldse osalesid juunioride MM-il rekordilised 40 riiki. Eelmisel aastal oli Eesti riikide arvestuses 11.

Individuaalselt jõudsid eestlastest esikümnesse kaks sõitjat. 85cc klassis lõpetas Theo Kolts (GasGas) maailmameistrivõistlused kaheksandana. Kolts sõitis mõlemas finaalis üheksandale kohale ning püsis mõlema sõidu algfaasis esikolmiku konkurentsis.

Samas klassis oli Gregor Lootus (KTM) kokkuvõttes kümnes. Esimeses finaalsõidus tõusis ta kuuendale kohale, kuid lõpetas 11. positsioonil, teises sõidus kerkis aga 21. kohalt 12. kohale. Robin Robert Mooses (Husqvarna) saavutas kokkuvõttes 13. koha. Päeva teises sõidus tegi ta võimsa tõusu, kerkides 16. kohalt kuuendaks, mis oli kõigi klasside sõitudes Eesti koondise kõrgeim tulemus. Johann Hansman (KTM) lõpetas maailmameistrivõistlused 38. kohal.

125cc klassis oli Eesti parim Travis Leok (Husqvarna), kes saavutas kokkuvõttes kaheksanda koha. Esimeses finaalis sõitis ta avaringidel kuuendal kohal ning lõpetas üheksandana. Teises sõidus tuli Leokil kehva stardi järel hakata kohti tagasi võitma ning ta tõusis sõidu jooksul 17 kohta, lõpetades 11. positsioonil. Lucas Leok (KTM) lõpetas maailmameistrivõistlused 11. kohal. Esimeses sõidus kerkis ta juba neljandaks ringiks kuuendale kohale ning lõpetas 16. kohaga, teises finaalis finišeeris ta kümnendana. Marten Raud (Husqvarna) sai kokkuvõttes 35. koha.

65cc klassis lõpetas Martin-Markus Ansi (GasGas) maailmameistrivõistlused 21. kohal. Ansi sai finaalsõitudes kirja 23. ja 17. koha. Mattias Asi (Husqvarna) oli vastavalt 31. ja 29. ning kokkuvõttes 32. kohal.

Pühapäeva hommikul peetud lohutussõitudes olid Eesti sõitjatest stardis Jaan Aron Vahter (KTM), Ralf Vanatoa (KTM), Hermann Tamme (GasGas), Oliver Saar (Husqvarna), Aston Allas (Husqvarna) ja Enri Lustus (Husqvarna). Vahter lõpetas 65cc klassis 11., Vanatoa 15. ja Tamme 29. kohal. 85cc klassis sai Saar 12. ning 125cc klassis Allas 14. ja Lustus 20. koha.

Maailmameistriteks krooniti 65cc klassis Lucas Bos (Prantsusmaa), 85cc klassis Blake Bohannon (Austraalia) ning 125cc klassis Ricardo Bauer (Austria).

Nädalavahetusel pälvis Eesti koondis ka FIM Ride Green Cup sertifikaadi tunnustusena pühendumise eest kestlikule tegevusele ja keskkonnahoiule. Järgmisel aastal toimuvad juunioride motokrossi maailmameistrivõistlused Pärnu Lennuvälja motopargis.