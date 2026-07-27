Mooses tõi Eestile EMX85 klassis pika pausi järel medali

EM-finaal kujunes erakordselt tasavägiseks. Neli sõitjat kogusid kahe sõidu kokkuvõttes võrdselt 40 punkti ning medalid otsustati paremate sõidutulemuste põhjal. Euroopa meistriks tuli lätlane Patriks Cirulis, kes lõpetas avasõidu kuuendana ja võitis teise sõidu. Mooses sõitis mõlemas finaalsõidus välja kolmanda koha ning teenis sellega hõbemedali. Pronksi võitis Patriksi kaksikvend Martins Cirulis, neljandaks jäi avasõidu võitnud britt Harry Dale.

Moosese nädalavahetus algas keeruliselt, kuid ta suutis mõlemas sõidus end esikolmikusse võidelda. "Esimese sõidu start oli pigem kehv ja sain umbes kümnendana minema. Loketis on möödumine väga keeruline, aga surusin lõpuni. Viimasel ringil olin neljas ning möödusin veel suure lahingu tulemusena Theo Koltsist. Teises sõidus sain hea stardi, tõusin kohe kolmandaks ja proovisin liidrite tempos püsida. Lõpuks lõpetasin taas kolmandana. Minu nimele jäi ka täna kiireim ring," rääkis eestlane.

Suurepärase võistluse tegi ka Theo Kolts, kes lõpetas Euroopa meistrivõistlused kuuenda kohaga. Avasõidus kerkis Kolts kohe teisele kohale ning haaras peagi liidripositsiooni. Eesti noormees juhtis sõitu ligi pool distantsi, enne kui pidi koha loovutama Harry Dale'ile ja Martins Cirulisele. Finišis edestas Mooses Koltsi vaid 0,018 sekundiga ning teenis kolmanda koha, Kolts lõpetas neljandana. Teises sõidus lisas Kolts seitsmenda koha ning kindlustas kokkuvõttes kuuenda tulemuse.

Kahjuks jäi finaalist eemale Gregor Lootus, kes näitas Pärnus peetud Euroopa poolfinaalis samuti esikümne kiirust. Lootus sai reedesel treeningul raske vigastuse ning peab nüüd mitmeks kuuks võistluspausile jääma. Johann Hansman ei pääsenud kvalifikatsioonist 40 finaalsõitja hulka.

EMX65 klassis näitasid Eesti noored samuti tõusvat vormi. Martin-Markus Ansi lõpetas avasõidu 19. kohal, kuid teises sõidus tõusis koguni kümnendaks, püsides suure osa võistlusest esikümnes. Kokkuvõttes teenis Ansi tubli 14. koha. Jaan Aron Vahter parandas teises sõidus samuti tulemust ning lõpetas Euroopa meistrivõistlused 32. kohal. Simon Asi sai finaali kokkuvõttes 40. koha. Mattias Asi seekord finaalsõitudesse ei pääsenud.