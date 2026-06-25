Eesti saadab motokrossi juunioride MM-ile 15 tulevikulootust

Jinini looduslik rada on savise pinnasega, lainelise profiiliga ja väga tehniline. Võistlusele on üles antud 282 sõitjat 40 riigist, mis tähendab rekordilist hulka osavõtjaid.

Võistlusklasse on MM-il kolm: 125cc juunioride maailmameistrivõistlused (100 võistlejat), 85cc juunioride maailmameistrivõistlused (94 võistlejat) ja 65cc juunioride maailma karikas (88 võistlejat).

"Sellel aastal on meil taaskord väga tugev juunioride koondis – 15 tugevat sportlast, kes on ennast tõestanud nii Eestis kui välismaal võisteldes," ütles Eesti juunioride motokrossi MM-koondise manedžer on Henri Haramaa. "Usun, et kõige tähtsam selle võistluse juures on iseendasse uskuda ja anda endast maksimum – kõik on võimalik nii kaua, kuni finišlipp välja tuleb."

Eestil on tugevaimad soosikud esikümne kohtadele Lucas Leok, kes hoiab EMX125 klassi Euroopa meistrivõistlustel 9. kohta, Theo Kolts (85cc klassi Kirde-Ida tsooni esimene koht), Gregor Lootus (85cc Kirde-Ida tsooni viies) ja Robin Robert Mooses (85cc klassi Kirde-Ida tsooni teine) ning Jaan Aron Vahter (65cc klassi Kirde-Ida tsooni kuues).

"Sellel hooajal oleme koondisega valmistunud rohkem kui eelmistel aastatel," lisas Haramaa. "Toimunud on kaks EMF-i noortelaagrit, millest ka meie juunioride koondise kandidaadid osa võtsid. Lisaks teeme koos koondise treeneri Tanel Leokiga veel ühe viimase koondise treeningu Tšehhis 1. juulil, et meie sportlased saaksid hea tunde enne võistlust."

EMF-i juhatuse poolt pakub koondisele tuge Jaanus Tamme.

Eesti koondisesse kuuluvad tänavu:

65cc

#229 Jaan Aron Vahter (KTM)

#640 Mattias Asi (Husqvarna)

#655 Hermann Tamme (GasGas)

#661 Martin-Markus Ansi (GasGas)

#900 Ralf Vanatoa (KTM)

85cc

#83 Robin Robert Mooses (Husqvarna)

#643 Oliver Saar (Husqvarna)

#700 Theo Kolts (GasGas)

#709 Gregor Lootus (KTM)

#797 Johann Hansman (KTM)

125cc

#40 Travis Leok (Husqvarna)

#611 Lucas Leok (KTM)

#602 Aston Allas (Yamaha)

#742 Enri Lustus (Husqvarna)

#775 Marten Raud (Husqvarna)