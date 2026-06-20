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Talviku võitis Tihemetsa EMV etapil mõlemad sõidud

Motosport
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Motosport

Motokrossi Eesti meistrivõistlused jätkuvad sel nädalavahetusel Tihemetsa etapiga. Klassis MX Open teenis jälle võidu Jörgen-Matthias Talviku.

Meistrivõistluste avaetapi võitnud Talviku oli laupäeval Lauri krossirajal kiireim mõlemas sõidus. Esimese võitis ta seitsmesekundilise eduga ning teises sõidus oli vahe järgmistega üle 20 sekundi. "Rada oli keeruline ja salakaval, konkurents hea," võttis Talviku päeva kokku.

Teise koha sai kokkuvõttes soomlane Jere Haavisto ja kolmanda lätlane Markuss Kokins. Esikolmiku järel neljandaks tuli kahe sõidu summas Gert Krestinov. Viies oli Erki Kahro ja kuues Kaarel Tilk. Eesti meistrivõistluste üldarvestuses jätkab Talviku kindla liidrina, olles kahe etapiga kogunud 122 punkti.

MX2 klassis võitis esimese sõidu üldliider Richard Paat. Teises sõidus pani oma paremuse maksma soomlane Saku Mansikkamäki. Etapi kokkuvõttes kogusid nii Mansikkamäki kui ka Paat 47 punkti, kuid teise sõidu võit andis etapivõidu soomlasele. Eesti meistrivõistluste arvestuses säilitas liidrikoha siiski Paat, kellel on kahe etapi järel koos 105 punkti.

MX125 klassis jätkas võidukalt sarja liider Lucas Leok, kes näitas head kiirust kogu päeva vältel ning teenis Tihemetsast järjekordse etapivõidu. 41 osalejaga klassis 65cc võitis etapi Martin-Markus Ansi, kes teenis sõitudest neljanda koha ja võidu. 85cc etapivõit läks Gregor Lootusele, kes samuti sai neljanda ja esimese koha.

Naiste klassis tegi maksimumpäeva Martha Koort, kes võitis mõlemad sõidud. MX Veteranide klassis võttis võidu Leons Kozlovskis.

Toimetaja: Henrik Laever

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