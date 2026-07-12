Eesti motospordinoored kindlustasid Pärnus pääsu EM-finaali

85cc klassis oli Pärnusse kohale tulnud 47 võistlejat, kellest 12 olid eestlased. Avasõidus oli parimaks eestlaseks kolmanda koha saanud Gregor Lootus, esikümnesse mahtus veel kaheksandana lõpetanud Theo Kolts. Teises sõidus pidasid Lootus ja Robin-Robert Mooses põneva duelli, kuid Mooses möödus kolm ringi enne lõppu möödus finišihüppel Lootusest ja saavutas neljanda koha, Lootus lõpetas viiendana. Kolts sai teist sõitu järjest kaheksanda koha.

Kahe sõidu kokkuvõttes teenis 85cc klassis esikoha lätlane Martins Cirulis, vend Patriks sai teise koha ning Harry Dale kolmanda koha. Mooses oli neljas, Lootus viies ja Kolts kaheksas ning nad kindlustasid ühtlasi ka edasipääsu 26. juulil toimuvasse EM-finaali.

Kristofer Valk sai 26., Johann Hansman 27., Kevin-Markus Kruusandi 28., Robin Arukase 32. ja Laur Kallikorm 33. koha.

65cc klassis oli Pärnusse kohale tulnud 50 poissi ning esimeses sõidus oli parim eestlane kaheksanda koha saavutanud Martin-Markus Ansi. Teises sõidus sai ta 15. koha, aga kahe sõidu kokkuvõttes sai eestlane 12. koha ja kindlustas samuti edasipääsu EM-finaali. Sama tegi Jaan Aron Vahter, kes sai esimeses sõidus 16. ja teises 19. koha, teenides kokkuvõttes 19. koha.

Martha Koort lõpetas mõlemad naiste sõidud üheksanda kohaga ning saavutas sama koha ka üldarvestuses, 125cc klassis oli ta kokkuvõttes neljas. Sthella Toomela sai avasõidus 11. ja teises 12. koha ning saavutas üldarvestuses 12. koha. Üldvõidu teenis juba Euroopa meistritiitli kindlustanud Danee Gelissen, kes võitis mõlemad sõidud.

EMX85 ja EMX65 klasside finaal sõidetakse 25-26. juulil Tšehhis Loketi krossirajal.