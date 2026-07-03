VAATA OTSE | Eesti läheb viimasele veerandile vastu 22-punktilise eduga

Täna kell 18.45 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet korvpalli MM-valiksarja kohtumiselt Eesti - Sloveenia. Kommentaatorid on Tarmo Tiisler ja Ivo Van Tamm, stuudiot veab Anu Säärits ja ekspertideks on stuudios Sten Timmu Sokk ning Siim Raudla. Mängu reporter on Kristjan Kalkun.

Enne mängu:

Eesti alistas esimeses omavahelises kohtumises Sloveenia võõrsil ühe punktiga. Kodumängus tuleb Eestil hakkama saada ilma Kristian Kullamäe ja Henri Drellita, samas on nüüd koondisele appi tulnud Maik-Kalev Kotsar.

"Kristianil on väga pikk ja raske hooaeg selja taga. Tervis ei taastunud päris ära ja võtsime vastu otsuse, et ei võta suuri riske ja laseme tal kosuda. Järgmiseks aknaks on ta olemas. Drellil ilmnesid väikesed mootoriprobleemid – süda andis natuke märku. Tegime uuringud ja nüüd jäi ettevalmistusaeg liiga lühikeseks. Ei olnud mõtet viimasel hetkel muutusi teha," selgitas rahvusmeeskonna peatreener Heiko Rannula.

Sloveenia kõige olulisemaks puudujaks on nende NBA staar Luka Doncic. "Doncicit ei ole, aga kui vaadata noori tagumisi, kes mängivad Hispaania liigas ja on väga kõvade klubide radaritel. Samamoodi on igal mängija kogemus top liigades. Neil on kvaliteeti piisavalt ja nad on viimasel ajal kokku mänginud koosseis. Korvi all ka varu olemas. Kerget ei tule midagi," märkis Rannula.

Rannula arvates peab Eesti üheks võidu võtmeks olema stabiilne kaitsemäng: "Vaadates eelmist mängu Lätiga, kuidas me alustasime. Vaadates ka eelmist akent – täna peame olema kaitses stabiilsemad. Läti vastu alustasime ka väga pehmelt. Sloveenia on rünnakule orienteeritud meeskond. Nad mängivad alati kiirelt. Täna on neil küll noorem koosseis, aga ikkagi väga talendikas koosseis. Peame kaitses mängu kontrolli alla saama ja siis tuleb rünnak järele ka."

Eestil on MM-valiksarjas nelja vooru järel kirjas kaks ja Sloveenial kolm võitu. Kahe võidu peal on samuti Tšehhi, kellega Eesti kohtub võõrsil tuleval esmaspäeval. Rootsi arvel on üks võit. Edasi järgmisesse faasi pääsevad neljast koondisest kolm paremat.

Eesti koondise koosseis mänguks Sloveeniaga:

Stefan Vaaks, Kasper Suurorg, Leemet Böckler, Joonas Riismaa, Sander Raieste, Kaspar Treier, Kregor Hermet, Janari Jõesaar, Artur Konontšuk, Markus Ilver, Matthias Tass, Maik-Kalev Kotsar.