Rannula: peame olema kaitses stabiilsemad

Nelja vooru järel on Sloveenial kolm ning Tšehhil ja Eestil kaks võitu. Rootsi on ühe võidu peal. Edasi järgmisesse faasi pääsevad neljast koondisest kolm paremat.

Koondise juures on 14 meest, kellest Erik Makke ja Hugo Toom esimesse valikusse ei mahu. Ülejäänud koosseisu moodustavad tagamehed Stefan Vaaks, Kasper Suurorg, Leemet Böckler ja Joonas Riismaa, ääremängijad Sander Raieste, Kaspar Treier, Kregor Hermet, Janari Jõesaar, Artur Konontšuk ja Markus Ilver ning keskmängijad Matthias Tass ja Maik-Kalev Kotsar.

Peatreener Heiko Rannula, millised mehed jäävad Sloveenia ja Tšehhiga mängust eemale ja mis põhjustel?

Kes siin on, neist jäävad eemale Hugo Toom ja Makke. Aga Tšehhi läheme niikuinii 14 mehega, seal veel midagi paigas ei ole.

Kristian Kullamäe ja Henri Drell - mis on nende eemalejäämise põhjused?

Tervislikud põhjused. Mina arst ei ole ja ei taha detailidesse minna. Kristianil väga pikk ja raske hooaeg selja taga. Tervis ei taastunud päris ära ja võtsime vastu otsuse, et ei võta suuri riske ja laseme tal kosuda. Järgmiseks aknaks on ta olemas. Drellil ilmnesid väikesed mootoriprobleemid - süda andis natuke märku. Tegime uuringud ja nüüd jäi ettevalmistusaeg liiga lühikeseks. Ei olnud mõtet viimasel hetkel muutusi teha.

Ei tohi võtta väga suuri riske.

Kokkuvõttes on tervis oluline poistel. Siin ükskõik, keda Euroopas vaatad, kõigil on pikad hooajad. Kindlasti liiga suuri lolle riske ei tasu võtta.

Eemale jäid ka [Siim-Sander] Vene ja [Karl-Johan] Lips.

See ei ole mingi pingerida. Täna on selline periood, juuni lõpp ja juuli algus. Vormid on erinevad ja vastavalt vastasele - treeneri otsus, aga see kindlasti ei ole see mingi pingerida.

Kes kannab kaptenirolli?

Kaptenirolli näete homme. Aga Maik kannab. Maik peab olema nii platsil kui ka platsi kõrval noorematele olemas.

Kas Maik-Kalev Kotsar on kõvasti vabaviskeid ka harjutanud, et olla enesekindlam? See on psühholoogiliselt raske, kui oled palju mööda kütnud. Nüüd tuleb suur publik ja väike värin ikka.

Hehehee, see on väga hea küsimus. Ma arvan, et Maik on tulest ja veest läbi käinud. Ta teab, kuidas oma keha kuulata ja kindlasti on ta oma viske kallal väga palju vaeva näinud. Ma üldse selle pärast ei muretse.

Mis on su selge sõnum meestele kaheks mänguks. Mis on oluline eelkõige Sloveeniaga? Kuidas selle mängu kodus ära võtate?

Põhisõnum - olgu see see või eelmine või järgmine - esiteks, me tahame siin olla, siin mängida, mängime üksteise eest ja kui lõpuks väljakule tuleme, siis mängime oma taseme välja. Olen seda enne rääkinud ja räägin edaspidi ka. Meil on piisavalt palju kvaliteeti. Alati on kõigil väikesed murekohad. Kas keegi jääb kõrvale või mis iganes? Aga peame endasse uskuma ja olema enesekindlad. Eriti need suveaknad, kus keegi pole sada protsenti vormis, peame leidma emotsiooni pealt lisakäigu. See on kõige olulisem.

Pilt on teil selge, mis mängijad Sloveenia vastu toob. Mis on oluline, mis tagaks meile võidu?

Vaadates eelmist mängu Lätiga, kuidas me alustasime. Vaadates ka eelmist akent - täna peame olema kaitses stabiilsemad. Läti vastu alustasime ka väga pehmelt. Sloveenia on rünnakule orienteeritud meeskond. Nad mängivad alati kiirelt. Täna on neil küll noorem koosseis, aga ikkagi väga talendikas koosseis. Peame kaitses mängu kontrolli alla saama ja siis tuleb rünnak järele ka.

Ei maksa alahinnata vastaseid, kui vastasel suuri nimesid listis ei ole.

Ma natuke vaidleks vastu. Doncicit ei ole, aga kui vaadata noori tagumisi, kes mängivad Hispaania liigas ja on väga kõvade klubide radaritel. Samamoodi on igal mängija kogemus top liigades. Neil on kvaliteeti piisavalt ja nad on viimasel ajal kokku mänginud koosseis. Korvi all ka varu olemas. Kerget ei tule midagi.

Üks küsimus ka klubi osa. Võtsid Varssavi Legiasse uue koondisemehe. Markus Ilveri. Matthias Tassiga koostöö ei jätku. Räägi nende otsuste tagamaadest.

Ega siin midagi keerulist ei ole. Ma ei võta lihtsalt ilusat pikka Eesti poissi Varssavisse, vaid Markus oli hea fit klubile. Meil oli tema tüüpi mängijat vaja ja saime kokkuleppele. Matthiase seisukoht loomulikult. Sel hooajal oli palju ebaõnne. Võib-olla kõik asjad ei läinud tahetult. Ta võitis meistritiitli, tegi ka hooaja keskel väga häid mänge. Elu läheb edasi. Leidis uue klubi ja vaatame, mis järgmine hooaeg saab.